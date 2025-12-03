Житель Тюмени устроил незаконный оборот сигарет на миллионы рублей
Прокуратура обвинила тюменца, который устроил незаконный оборот сигарет
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
Тюменец предстанет перед судом за незаконный оборот сигарет на общую сумму около четырех млн рублей. Об этом сообщила прокуратура Тюменской области.
«Обвиняемый с марта по сентябрь 2025 года приобрел у неустановленного лица немаркированные пачки табачных изделий на сумму около 4 млн руб., которые хранил в арендуемом торговом помещении и автомобиле ЛАДА ПРИОРА с целью дальнейшей продажи. Преступная деятельность обвиняемого пресечена сотрудниками полиции, из незаконного оборота изъято свыше 22 тыс.пачек сигарет», — сказано в сообщении ведомства.
Уголовное дело рассмотрит Ленинский районный суд. Обвиняемому грозит до шести лет лишения свободы и штраф в миллион рублей.
