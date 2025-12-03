Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Происшествия

Криминал

Житель Тюмени устроил незаконный оборот сигарет на миллионы рублей

03 декабря 2025 в 11:10
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Прокуратура обвинила тюменца, который устроил незаконный оборот сигарет

Прокуратура обвинила тюменца, который устроил незаконный оборот сигарет

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Тюменец предстанет перед судом за незаконный оборот сигарет на общую сумму около четырех млн рублей. Об этом сообщила прокуратура Тюменской области. 

«Обвиняемый с марта по сентябрь 2025 года приобрел у неустановленного лица немаркированные пачки табачных изделий на сумму около 4 млн руб., которые хранил в арендуемом торговом помещении и автомобиле ЛАДА ПРИОРА с целью дальнейшей продажи. Преступная деятельность обвиняемого пресечена сотрудниками полиции, из незаконного оборота изъято свыше 22 тыс.пачек сигарет», — сказано в сообщении ведомства. 

Уголовное дело рассмотрит Ленинский районный суд. Обвиняемому грозит до шести лет лишения свободы и штраф в миллион рублей.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Тюмени и области? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал