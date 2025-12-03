Житель Тюмени устроил незаконный оборот сигарет на миллионы рублей

Тюменец предстанет перед судом за незаконный оборот сигарет на общую сумму около четырех млн рублей. Об этом сообщила прокуратура Тюменской области.

«Обвиняемый с марта по сентябрь 2025 года приобрел у неустановленного лица немаркированные пачки табачных изделий на сумму около 4 млн руб., которые хранил в арендуемом торговом помещении и автомобиле ЛАДА ПРИОРА с целью дальнейшей продажи. Преступная деятельность обвиняемого пресечена сотрудниками полиции, из незаконного оборота изъято свыше 22 тыс.пачек сигарет», — сказано в сообщении ведомства.