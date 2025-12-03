«Продавец честный, не Долина»: в Тюмени появилось новое правило продажи квартир. Скрин
Фото: Владимир Андреев © URA.RU
В Тюмени предприимчивые продавцы начали указывать в объявлениях об отсутствии «эффекта Долиной», что, по их словам, исключает ситуацию, когда покупатель остается без денег и квартиры. Информация об этом размещена на одном из сайтов бесплатных объявлений.
«Продается двухкомнатная квартира. Цена — 6 900 000 рублей. Продавец честный, не Лариса Долина», — указано в тексте объявления.
Жилье расположено на первом этаже, в помещении сделан косметический ремонт. В квартире проживала семья с двумя детьми.
Скандальный «эффект Долиной» возник после истории, когда певица через суд вернула проданную квартиру, что создало прецедент. Схожие случаи, когда пожилые продавцы через суд возвращали жилье, утверждая о мошенничестве, стали появляться в практике, оставляя покупателей без денег и жилья.
Фото: URA.RU
