«Продавец честный, не Долина»: в Тюмени появилось новое правило продажи квартир. Скрин

В Тюмени продают квартиры без эффекта Долиной
03 декабря 2025 в 11:21
На фоне скандала певицу начали отменять

Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Тюмени предприимчивые продавцы начали указывать в объявлениях об отсутствии «эффекта Долиной», что, по их словам, исключает ситуацию, когда покупатель остается без денег и квартиры. Информация об этом размещена на одном из сайтов бесплатных объявлений.

«Продается двухкомнатная квартира. Цена — 6 900 000 рублей. Продавец честный, не Лариса Долина», — указано в тексте объявления.

Жилье расположено на первом этаже, в помещении сделан косметический ремонт. В квартире проживала семья с двумя детьми.

Скандальный «эффект Долиной» возник после истории, когда певица через суд вернула проданную квартиру, что создало прецедент. Схожие случаи, когда пожилые продавцы через суд возвращали жилье, утверждая о мошенничестве, стали появляться в практике, оставляя покупателей без денег и жилья.

Двухкомнатную квартиру продают, обещая честную сделку

Фото: URA.RU

