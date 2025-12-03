Логотип РИА URA.RU
Экс-директора тюменского муниципального предприятия обвинили в растрате

03 декабря 2025 в 11:24
В Ишиме обвинили директора муниципального предприятия

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Бывшему директору муниципального предприятия Ишима Тюменской области вынесли приговор по уголовному делу о растрате. Об этом сообщили в прокуратуре региона.

«В суде установлено, что подсудимый, в период с июля по сентябрь 2022 года, являясь директором муниципального унитарного предприятия, организовал приобретение и оплату за счет предприятия строительных материалов на сумму 83 тыс. рублей,которые передал мужу родной сестры для строительства дома», — сказано в сообщении ведомства. 

Виновный получил четыре года лишения свободны условно с испытательным сроком на два года. С него также взыскали ущерб. 

