В ЯНАО инспекторы ГАИ поймали рекордное количество пьяных водителей за сутки
Шестерых пьяных за рулем выявили инспекторы в ЯНАО (архивное фото)
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
Госавтоинспекция ЯНАО задержала шестерых пьяных водителей за последние сутки. Еще пятеро ездили за рулем без прав, сообщили в пресс-службе ведомства.
«За прошедшие сутки сотрудники Госавтоинспекции выявили шестерых нетрезвых водителей, пятеро водителей сели за руль, будучи ранее лишенными права управления», — рассказали в официальном telegram-канале Госавтоинспекции ЯНАО. Всего на дорогах округа было зафиксировано 256 нарушения правил дорожного движения.
Ранее URA.RU сообщало об ухудшении погодных условий на дорогах ЯНАО. Из-за сильного ветра на дорогах появилась гололедица.
