На Ямале спрогнозировали падение цен на экспортируемый СПГ

Цены на экспортируемый из ЯНАО сжиженный природный газ (СПГ) будут снижаться в ближайшей перспективе. В 2026 — 2028 годах его стоимость будет составлять от 178 до 227,6 доллара за одну тысячу кубических метров, тогда как 2025 году ямальский газ реализуется по 241,3 доллара. Об этом сообщает окружной департамент экономики.

«В 2025 году среднеконтрактные цены на газ складываются на уровне 241,3 доллара за тысячу кубических метров (в 2023 году — 266 долларов). В 2026 — 2028 годах прогнозируется дальнейшее снижение среднеконтрактных цен на газ до 227,6 доллара по базовому варианту и 178 долларов по консервативному», — говорится в уточненном прогнозе социально-экономического развития ЯНАО на 2026 — 2028 годы.

Как отмечают в департаменте экономики, на Ямале добывается 77 — 80 процентов от общего объема российского СПГ. При этом промышленное производство в ЯНАО в ближайшие годы будет определяться как внешним спросом на углеводородное сырье (в сочетании с транспортными возможностями поставки), так и внутренним потреблением, а также вводом новых мощностей на месторождениях.

Развитие ситуации на рынке углеводородного сырья будет зависеть от геополитической ситуации и состояния мировых сырьевых рынков на фоне тарифной эскалации США, а также от поиска новых каналов поставок. В любом случае существенного прироста добычи не ожидается.

«На фоне сложившейся геополитической ситуации продолжится переориентация поставок природного газа в нейтральные и дружественные страны. В связи с чем до конца прогнозируемого периода прирост добычи газа составит от 0,6% до 1,7% в год», – отмечает источник.