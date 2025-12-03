Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Происшествия

Криминал

Стали известны подробности обмана дочери блогера из Екатеринбурга

Дочь блогера из Екатеринбурга отдала мошенникам 7 млн рублей
03 декабря 2025 в 11:32
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Девочка отдала родительские деньги мошенникам

Девочка отдала родительские деньги мошенникам

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Дочь блогера Ксении Телешовой из Екатеринбурга передала мошенникам 7 миллионов рублей из домашнего сейфа родителей. Об этом URA.RU сообщили в УМВД России по Екатеринбургу.

«Как пояснила сама девочка, 28 ноября ей поступил звонок с неизвестного номера. Человек, представившийся курьером, сообщил, что на ее имя пришла посылка и необходимо назвать код подтверждения из СМС. Школьница сообщила код, и через некоторое время ей вновь позвонили незнакомцы уже от лица „Росфинмониторинга“», — поделились в пресс-службе.

После этого мошенники заявили, что с помощью названного кода преступники взломали ее учетную запись на «Госуслугах», оформили кредиты и якобы переводят деньги «недружественным странам». Чтобы доказать свою непричастность, девочке поручили собрать деньги и передать курьеру.

Продолжение после рекламы

Вечером родители обнаружили пропажу, а 1 декабря мошенники вновь связались с девочкой и потребовали еще денег. На этот раз они пригрозили, что сгенерируют с помощью искусственного интеллекта ее изображения и разместят их в интернете. После этого подросток рассказала о происходящем семье, и Телешова обратилась в полицию.

В УМВД уточнили, что по факту хищения возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере». Оперативники устанавливают личности звонивших и курьера, который забрал деньги. Полиция напоминает, что сотрудники госорганов не собирают наличные через курьеров и не требуют передавать деньги для проверок, декларирования или «защиты счетов».

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал