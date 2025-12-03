Стали известны подробности обмана дочери блогера из Екатеринбурга
Девочка отдала родительские деньги мошенникам
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
Дочь блогера Ксении Телешовой из Екатеринбурга передала мошенникам 7 миллионов рублей из домашнего сейфа родителей. Об этом URA.RU сообщили в УМВД России по Екатеринбургу.
«Как пояснила сама девочка, 28 ноября ей поступил звонок с неизвестного номера. Человек, представившийся курьером, сообщил, что на ее имя пришла посылка и необходимо назвать код подтверждения из СМС. Школьница сообщила код, и через некоторое время ей вновь позвонили незнакомцы уже от лица „Росфинмониторинга“», — поделились в пресс-службе.
После этого мошенники заявили, что с помощью названного кода преступники взломали ее учетную запись на «Госуслугах», оформили кредиты и якобы переводят деньги «недружественным странам». Чтобы доказать свою непричастность, девочке поручили собрать деньги и передать курьеру.
Вечером родители обнаружили пропажу, а 1 декабря мошенники вновь связались с девочкой и потребовали еще денег. На этот раз они пригрозили, что сгенерируют с помощью искусственного интеллекта ее изображения и разместят их в интернете. После этого подросток рассказала о происходящем семье, и Телешова обратилась в полицию.
В УМВД уточнили, что по факту хищения возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере». Оперативники устанавливают личности звонивших и курьера, который забрал деньги. Полиция напоминает, что сотрудники госорганов не собирают наличные через курьеров и не требуют передавать деньги для проверок, декларирования или «защиты счетов».
