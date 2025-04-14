В Курганской области участникам СВО помогают открывать бизнес по новой программе

В Курганской области успешно реализуется проект поддержки ветеранов СВО, благодаря которому старшина мотострелковой роты Ниязбек Утинов смог начать заниматься бизнесом в сельском хозяйстве. В рамках проекта «Русская мечта» («Курганская область зовет!»), инициированного губернатором Вадимом Шумковым, Утинов получил земельный участок площадью один гектар на льготных условиях. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Курганской области.
«Земельный участок получен мной в кратчайшие сроки, не прошло и недели с момента подачи заявления, уже оформил. Большое спасибо нашему губернатору Вадиму Михайловичу Шумкову, за то, что у нас в области появилась такая программа поддержки, и что она действительно работает и помогает», — поделился своими впечатлениями от участия в программе Ниязбек Утинов.
После получения участка Утинов приобрел трактор на выплаты по социальному контракту (350 тысяч рублей) и планирует заниматься разведением крупнорогатого скота. Вдобавок он стал студентом университета «Синергия» и обучается банковскому делу, что, по его мнению, поможет ему грамотно вести собственный бизнес.
Проект поддержки ветеранов СВО в Курганской области, инициированный губернатором Вадимом Шумковым, продолжает оказывать помощь участникам СВО в адаптации к мирной жизни. Ранее, благодаря этой программе, другой ветеран СВО, Александр Овчинников, после ранения и возвращения на родину также начал успешно развивать сельскохозяйственный бизнес, получив грант и восстановив спортзал в своей деревне.
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