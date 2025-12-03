В Тобольске выпало аномальное количество осадков
Глава Тобольска рассказал о рекордном количестве осадков в ноябре
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
В ноябре в Тобольске Тюменской области выпало аномальное количество осадков. Об этом сообщил глава города Петр Вагин в своем telegram-канале.
«Ноябрь в этом году выдался особенно снежным: при норме 34 мм осадков выпало уже 44,7 мм. Для сравнения, в 2023 году за этот период было 25,4 мм, а в 2024 — 40 мм. Такие объемы требуют мобилизации сил и средств подрядных организаций», — заявил глава города.
По словам Вагина, задействованы два полигона, за которые отвечают «ТОДЭП» и «ДЭУ». Для уборки снега заключено 58 договоров с УК и предприятиями. На 1 декабря уже вывезено на полигоны почти 19 тысяч куб.м снега.
В декабре снегопады ожидаются и в Тюмени. Они придут 6 декабря. За пять дней выпадет свыше восьми миллиметров осадков.
