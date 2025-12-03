Логотип РИА URA.RU
На Бали кошка спасла семью из Екатеринбурга от ядовитой змеи

03 декабря 2025 в 11:41
Кошка пострадала, но сейчас идет на поправку (архивное фото)

На Бали кошка спасла семью из Екатеринбурга от ядовитой змеи. Животное чуть не погибло.

«Семейство из Екатеринбурга не захотело разлучаться с Масей даже в отпуске — взяло любимку с собой, и не зря. Мяуколка сцепилась с зеленой гадюкой в один из вечеров и не дала ей попасть в дом. В ответ змея укусила животное, и трясущуюся Масю нашли в луже крови хозяева», — сообщает telegram-канал Mash.

В местной ветеринарной клинике не было противоядия. Но кошка смогла выжить — она пролежала в реанимации три дня с сильным отеком. Сейчас любимица поправляется.

