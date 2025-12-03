На Бали кошка спасла семью из Екатеринбурга от ядовитой змеи
Кошка пострадала, но сейчас идет на поправку (архивное фото)
Фото: Размик Закарян © URA.RU
На Бали кошка спасла семью из Екатеринбурга от ядовитой змеи. Животное чуть не погибло.
«Семейство из Екатеринбурга не захотело разлучаться с Масей даже в отпуске — взяло любимку с собой, и не зря. Мяуколка сцепилась с зеленой гадюкой в один из вечеров и не дала ей попасть в дом. В ответ змея укусила животное, и трясущуюся Масю нашли в луже крови хозяева», — сообщает telegram-канал Mash.
В местной ветеринарной клинике не было противоядия. Но кошка смогла выжить — она пролежала в реанимации три дня с сильным отеком. Сейчас любимица поправляется.
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!
- Яромир03 декабря 2025 12:13Слава Российской кошке !