На Бали кошка спасла семью из Екатеринбурга от ядовитой змеи

«Семейство из Екатеринбурга не захотело разлучаться с Масей даже в отпуске — взяло любимку с собой, и не зря. Мяуколка сцепилась с зеленой гадюкой в один из вечеров и не дала ей попасть в дом. В ответ змея укусила животное, и трясущуюся Масю нашли в луже крови хозяева», — сообщает telegram-канал Mash.