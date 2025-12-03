Логотип РИА URA.RU
Свердловский губернатор назначил главу надзорного ведомства в жилищной сфере

Главой свердловского госжилстроя стал Александр Россолов
03 декабря 2025 в 11:42
Россолов возглавляет ведомство с 2012 года

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Губернатор Свердловской области Денис Паслер назначил директора департамента государственного жилищного и строительного надзора региона. Им стал Алексей Россолов, который возглавлял данное ведомство в его прежнем формате — как Государственную жилищную инспекцию — с 2012 года. Соответствующий указ главы региона о кадровом назначении вступил в силу 3 декабря.

«С 2012 года возглавляет управление Государственной жилищной инспекции Свердловской области, впоследствии — Департамент государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области», — пишет telegram-канал департамента информационной политики.

После инаугурации Паслера в сентябре, Россолов работал в статусе исполняющего обязанности, и в правительстве были скептики, уверенные, что 62-летний старожил не сохранится при формировании нового состава. Алексей Россолов, родившийся в 1963 году, имеет значительный опыт управленческой работы в сферах энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и строительства. До возвращения на Урал он занимал руководящие позиции в крупных энергетических компаниях Челябинска, а также работал в администрации Тюмени и аппарате губернатора Тюменской области. Ранее он проходил службу в органах государственной безопасности. Назначение состоялось в соответствии со статьей 42 Устава Свердловской области.  На данный момент в свердловском кабмине осталось 4 министра с приставкой ио.

