Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Политика

В команду губернатора Паслера приехала еще одна оренбургская пиарщица

В свердловском департаменте информационной политики появился новый заместитель
03 декабря 2025 в 11:57
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Сама Инна Аверкова возглавила свердловский ДИП в июне

Сама Инна Аверкова возглавила свердловский ДИП в июне

Фото: Илья Московец © URA.RU

Новым заместителем директора департамента информационной политики Свердловской области стала Олеся Морозова, ранее возглавлявшая пресс-службу губернатора Оренбургской области. Эту информацию URA.RU подтвердила глава дипа Инна Аверкова

«Это человек, который работал с Денисом Владимировичем [Паслером], который его знает. Будет заниматься задачами информационного сопровождения деятельности губернатора», — прокомментировала Аверкова.

Ставка замдиректора дипа была вакантной после отставки Анны Шкериной в начале 2024 года. Предполагается, что Морозова займётся тем же направлением, которым занимается пресс-секретарь Паслера — Дина Веретельникова. В оренбургском правительстве Морозова с 2023 года возглавляла пресс-службу губернатора. К исполнению обязанностей на посту замдиректора свердловского департамента она приступила 1 декабря.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал