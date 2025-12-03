Логотип РИА URA.RU
На Ямале пожарные заехали в новое здание с гаражом и необходимой инфраструктурой

В селе Мужи пожарные получили новое просторное здание с гаражом для спецтехики
03 декабря 2025 в 12:05
Пожарное депо открыли в обозначенный срок (архивное фото)

Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

В селе Мужи Шурышкарского района ЯНАО сотрудники окружной противопожарной службы получили новое здание с теплым гаражом для техники. Об этом рассказал губернатор округа Дмитрий Артюхов.

«Построили для пожарных новое, просторное здание с теплым гаражом. Так завершили обновление пожарных депо в Шурышкарском районе — возвели их в четырех крупных поселках», — отметил в своем telegram Артюхов.

За семь лет было построено 24 новых здания и кардинально обновлена инфраструктура. Были охвачены даже самые небольшие и отдаленные поселения. «Регулярно закупаем самую нужную технику — как раз в Мужи в следующем году поставим новую пожарную автоцистерну с лестницей. Это вклад в безопасность на Ямале и благодарность бойцам за самоотверженную работу», — сообщил губернатор ЯНАО.

Ранее URA.RU сообщало, что в селе Мужи (ЯНАО) возвели модульное здание пожарной части. В депо может разместиться до шести единиц спецтехники, площадь всего здания составит более 800 квадратных метров. Объект оборудован классом для проведения занятий, зоной техобслуживания автомобилей, диспетчерской, а также спортзалом и комнатой для отдыха. Работать в новом депо будет 58 человек.

