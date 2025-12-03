На Ямале пожарные заехали в новое здание с гаражом и необходимой инфраструктурой
Пожарное депо открыли в обозначенный срок (архивное фото)
Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU
В селе Мужи Шурышкарского района ЯНАО сотрудники окружной противопожарной службы получили новое здание с теплым гаражом для техники. Об этом рассказал губернатор округа Дмитрий Артюхов.
«Построили для пожарных новое, просторное здание с теплым гаражом. Так завершили обновление пожарных депо в Шурышкарском районе — возвели их в четырех крупных поселках», — отметил в своем telegram Артюхов.
За семь лет было построено 24 новых здания и кардинально обновлена инфраструктура. Были охвачены даже самые небольшие и отдаленные поселения. «Регулярно закупаем самую нужную технику — как раз в Мужи в следующем году поставим новую пожарную автоцистерну с лестницей. Это вклад в безопасность на Ямале и благодарность бойцам за самоотверженную работу», — сообщил губернатор ЯНАО.
Ранее URA.RU сообщало, что в селе Мужи (ЯНАО) возвели модульное здание пожарной части. В депо может разместиться до шести единиц спецтехники, площадь всего здания составит более 800 квадратных метров. Объект оборудован классом для проведения занятий, зоной техобслуживания автомобилей, диспетчерской, а также спортзалом и комнатой для отдыха. Работать в новом депо будет 58 человек.
