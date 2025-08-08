08 августа 2025

В российский плен попадает все больше иностранных наемников ВСУ

Наемники ВСУ стали все чаще попадать в плен ВС РФ
Наемники ВСУ стали все чаще попадать в плен ВС РФ

В российском плену находится значительное количество иностранных наемников, участвовавших в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в силовых структурах РФ. Среди задержанных недавно оказался наемник из Вьетнама.

«Много иностранцев находится в плену. Недавно в плен был взят наемник из Вьетнама», — заявил силовик. Его слова передают РИА Новости. 

Минобороны РФ ранее неоднократно подчеркивало, что власти Украины активно привлекают иностранных бойцов, используя их в качестве «пушечного мяса» на линии фронта. Российские военные, по заявлениям ведомства, продолжают пресекать деятельность иностранных наемников на всей территории Украины. При этом многие из задержанных добровольцев, приехавших воевать за деньги, в интервью отмечали недостаточную координацию со стороны украинских подразделений и высокий уровень опасности.

Ранее председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин сообщал, что с начала конфликта на стороне ВСУ воевали более 3,5 тысяч иностранных наемников из более чем 70 стран, включая США, Великобританию, Канаду и другие государства. По данным СК, завершено расследование по сотням уголовных дел против наемников, многие из них уже осуждены, а часть объявлена в международный розыск.

