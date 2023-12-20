Топ-10 богатых жителей Курганской области

Кто из владельцев супермаркетов, заводов и сельхозпредприятий заработал больше всего

21 декабря 2023 в 12:35 Размер текста - 17 +

Самые богатые курганцы в 2022 году имеют активы на 50 млрд рублей Фото: Илья Московец © URA.RU В Курганской области показатели в АПК выросли на 150-300%, индекс промышленного производства на 1 ноября составляет 115%. За всеми этими цифрами стоят успехи конкретных заводов, предприятий и их владельцев. В общей сложности десяток предпринимателей в 2022 году получили выручку 78,3 млрд рублей, что больше бюджета всего региона на 11 млрд. Чистая прибыль бизнесменов составила 3,7 млрд. URA.RU проанализировало успехи бизнесменов и составило рейтинг самых богатых курганцев. ТОП-10 Владельцы сети «Метрополис» стали самыми богатыми в Кургане Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU 1. Вадим и Василий Славины возглавляют по итогам 2022 года рейтинг самых богатых жителей Курганской области. Они являются владельцами торговой сети ООО «Компания «Метрополис», которая специализируется на торговле продуктами питания. Выручка компании за 2022 год составила 25,4 млрд рублей, чистая прибыль 299,8 млн рублей, активы 4,7 млрд рублей. 2. Валентина Парышева владеет свыше 74% акций ЗАО «Курганстальмост» и занимает 2-е место среди богатых курганцев. Ее сын Дмитрий Парышев является гендиректором предприятия, которое производит мосты и металлические конструкции, поставляет их по всей России. Выручка компании за 2022 год достигла 24,1 млрд рублей, чистая прибыль 901,1 млн рублей, активы 23,7 млрд рублей. Завод «Курганстальмост» поставляет металлоконструкции по всей стране Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU 3. Вера Мухаметжанова на публике появляется редко, держится в тени. Она единственный учредитель ООО «ТД Синара», которое занимается продажей песка, щебенки, камня для строительных нужд. Интересно, что компания зарегистрирована там же, где и «Курганстальмост». Выручка фирмы за 2022 год достигла 10,8 млрд рублей, чистая прибыль 59,3 млн рублей, активы 4,5 млрд рублей. 4. Анатолий Чернов вместе с членами своей семьи владеет предприятиями холдинга АО «АК «Корвет». Заводы производят запорную арматуру для нефтегазовой отрасли России. Выручка организации за 2022 год достигла 7,6 млрд рублей, чистая прибыль 1 млрд рублей, активы 6,4 млрд рублей. 5. Николай Кравченко и его сын Илья владеют агропромышленной компанией «Муза». Они занимаются выращиванием зерновых культур, также семья владеет элеваторами и машиностроительным заводом в Челябинске. Выручка организации за 2022 год составила 2 млрд рублей, чистая прибыль 92 млн рублей, активы 2,6 млрд рублей. Владельцы сельхозпредприятий стали богатейшими в Кургане Фото: Сергей Венявский © URA.RU 6. Любовь и Марат Исламовы распоряжаются семейными активами, основными из которых являются: «Агрофирма «Зауральский продукт», АО «Кургансемена» и ООО «Курганский завод растительных масел». Совокупная выручка этих предприятий за 2022 год составила 2,8 млрд рублей, чистая прибыль 68,5 млн рублей, активы 2 млрд рублей. 7. Наталья Полкова не любит публичность. В Кургане ее мало кто знает. Она владеет такими активами как ООО «Комплектснаб» и компания «Три-А». Совокупная выручка этих организаций за 2022 год составила 1,7 млрд рублей, чистая прибыль 315 млн рублей, активы 1 млрд рублей. Ее компании занимаются продажей спецтехники, например, погрузчиков, экскаваторов, бульдозеров. 8. Сергей Доронин владеет ООО «Темпер». Предприятие выпускает трубопроводную арматуру. Выручка организации за 2022 год составила 1,4 млрд рублей, чистая прибыль 192,6 млн рублей, активы 687,9 млн рублей. 9. Павел Паздерин является совладельцем торговой компании «Метрополис», владеет долями в ТЦ «РИО». Его многочисленные активы и доли трудно подсчитать. Есть ООО «Перекресток», которым он владеет единолично. Так вот, выручка ООО «Перекресток» за 2022 год составила 829,5 млн рублей, чистая прибыль 93 млн рублей, активы 290 млн рублей. Паздерин добился успеха, работая главным инженером компании «Метрополис». Выращивание овощей стало самым прибыльным бизнесом Фото: Вадим Ахметов © URA.RU 10. Вячеслав Немиров и его семья владеют группой компаний под названием «Немиров». В группу входят: ООО «Курганское», учхоз «Каширинское» и ЗАО «Картофель». Агрокомпании выращивают картофель, капусту и другие овощи. Совокупная выручка этих организаций без ЗАО «Картофель» за 2022 год составила 560 млн рублей, чистая прибыль 85 млн рублей, активы 1,7 млрд рублей. Выручка ЗАО «Картофель» за 2022 год составила 1,1 млрд рублей, чистая прибыль 549 млн рублей, активы 2,7 млрд рублей. ЗАО «Картофель» вынесено за скобки учета, поскольку сведения об акционерах закрыты. Но, известно, что Вячеславу Немирову принадлежит солидный пакет акций организации. Как считали Методика подсчета учитывает крупнейшие компании, зарегистрированные в Курганской области. Рейтинг составлялся на основе финансовой документации, опубликованной в сервисах СБИС, СПАРК, а также использовались данные ЕГРЮЛ. Основные финансовые показатели — это активы, выручка и чистая прибыль. При составлении топ-10 учитывалось, что при значительной выручке компании, прибыль может быть относительно небольшой, поскольку предприятие вкладывает деньги в развитие бизнеса, производства. И наоборот, рост прибыли может быть обусловлен бухгалтерской переоценкой активов. В рейтинг не вошли компании с госучастием, федеральные холдинги, муниципальные предприятия. Довольно часто, бизнесмены переписывают свои активы на близких родственников. В этом случае, URA.RU считает корректным указать, что активы принадлежат семье предпринимателя с ним во главе. Суммы прибыли и выручки, указанные в рейтинге, не являются личным доходом бизнесмена. Это деньги на счетах предприятий. В расчетах не учитывалось личное имущество предпринимателей — квартиры, машины, драгоценности, яхты, недвижимость за границей. Найти эти данные силами редакции невозможно. Данный рейтинг богатых людей не претендует на академическую точность, это всего лишь попытка назвать поименно самых успешных предпринимателей региона. Дмитрий Ильтяков владеет крупнейшим мясоперерабатывающим предприятием в Курганской области Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Номинации «вне конкурса» Вне рейтинга оказались богатые и известные курганцы, которые у всех на виду. Однако, оказалось, что невозможно корректно оценить их активы, прибыль и выручку, поскольку в открытом доступе нет их бухгалтерской отчетности. Речь идет о бизнесактивах семьи Сергея Муратова, так как «Курганприбор» не раскрывает отчетность, поскольку производит, в том числе, вооружение. Нет в открытом доступе данных о доходах депутатов — братьев Александра и Дмитрия Ильтяковых, бывшего депутата облдумы Олега Колташова. Ранее Forbes включал Дмитрия Ильтякова и Колташова в свои списки, как миллиардеров. 1 и 2 места в топ-10 богатых курганцев Инфографика URA.RU 3 и 4 места в топ-10 богатых курганцев Инфографика URA.RU 5 и 6 места в топ-10 богатых курганцев Инфографика URA.RU 7 и 8 места в топ-10 богатых курганцев Инфографика URA.RU 9 и 10 места в топ-10 богатых курганцев Инфографика URA.RU Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Курганской области показатели в АПК выросли на 150-300%, индекс промышленного производства на 1 ноября составляет 115%. За всеми этими цифрами стоят успехи конкретных заводов, предприятий и их владельцев. В общей сложности десяток предпринимателей в 2022 году получили выручку 78,3 млрд рублей, что больше бюджета всего региона на 11 млрд. Чистая прибыль бизнесменов составила 3,7 млрд. URA.RU проанализировало успехи бизнесменов и составило рейтинг самых богатых курганцев. ТОП-10 1. Вадим и Василий Славины возглавляют по итогам 2022 года рейтинг самых богатых жителей Курганской области. Они являются владельцами торговой сети ООО «Компания «Метрополис», которая специализируется на торговле продуктами питания. Выручка компании за 2022 год составила 25,4 млрд рублей, чистая прибыль 299,8 млн рублей, активы 4,7 млрд рублей. 2. Валентина Парышева владеет свыше 74% акций ЗАО «Курганстальмост» и занимает 2-е место среди богатых курганцев. Ее сын Дмитрий Парышев является гендиректором предприятия, которое производит мосты и металлические конструкции, поставляет их по всей России. Выручка компании за 2022 год достигла 24,1 млрд рублей, чистая прибыль 901,1 млн рублей, активы 23,7 млрд рублей. 3. Вера Мухаметжанова на публике появляется редко, держится в тени. Она единственный учредитель ООО «ТД Синара», которое занимается продажей песка, щебенки, камня для строительных нужд. Интересно, что компания зарегистрирована там же, где и «Курганстальмост». Выручка фирмы за 2022 год достигла 10,8 млрд рублей, чистая прибыль 59,3 млн рублей, активы 4,5 млрд рублей. 4. Анатолий Чернов вместе с членами своей семьи владеет предприятиями холдинга АО «АК «Корвет». Заводы производят запорную арматуру для нефтегазовой отрасли России. Выручка организации за 2022 год достигла 7,6 млрд рублей, чистая прибыль 1 млрд рублей, активы 6,4 млрд рублей. 5. Николай Кравченко и его сын Илья владеют агропромышленной компанией «Муза». Они занимаются выращиванием зерновых культур, также семья владеет элеваторами и машиностроительным заводом в Челябинске. Выручка организации за 2022 год составила 2 млрд рублей, чистая прибыль 92 млн рублей, активы 2,6 млрд рублей. 6. Любовь и Марат Исламовы распоряжаются семейными активами, основными из которых являются: «Агрофирма «Зауральский продукт», АО «Кургансемена» и ООО «Курганский завод растительных масел». Совокупная выручка этих предприятий за 2022 год составила 2,8 млрд рублей, чистая прибыль 68,5 млн рублей, активы 2 млрд рублей. 7. Наталья Полкова не любит публичность. В Кургане ее мало кто знает. Она владеет такими активами как ООО «Комплектснаб» и компания «Три-А». Совокупная выручка этих организаций за 2022 год составила 1,7 млрд рублей, чистая прибыль 315 млн рублей, активы 1 млрд рублей. Ее компании занимаются продажей спецтехники, например, погрузчиков, экскаваторов, бульдозеров. 8. Сергей Доронин владеет ООО «Темпер». Предприятие выпускает трубопроводную арматуру. Выручка организации за 2022 год составила 1,4 млрд рублей, чистая прибыль 192,6 млн рублей, активы 687,9 млн рублей. 9. Павел Паздерин является совладельцем торговой компании «Метрополис», владеет долями в ТЦ «РИО». Его многочисленные активы и доли трудно подсчитать. Есть ООО «Перекресток», которым он владеет единолично. Так вот, выручка ООО «Перекресток» за 2022 год составила 829,5 млн рублей, чистая прибыль 93 млн рублей, активы 290 млн рублей. Паздерин добился успеха, работая главным инженером компании «Метрополис». 10. Вячеслав Немиров и его семья владеют группой компаний под названием «Немиров». В группу входят: ООО «Курганское», учхоз «Каширинское» и ЗАО «Картофель». Агрокомпании выращивают картофель, капусту и другие овощи. Совокупная выручка этих организаций без ЗАО «Картофель» за 2022 год составила 560 млн рублей, чистая прибыль 85 млн рублей, активы 1,7 млрд рублей. Выручка ЗАО «Картофель» за 2022 год составила 1,1 млрд рублей, чистая прибыль 549 млн рублей, активы 2,7 млрд рублей. ЗАО «Картофель» вынесено за скобки учета, поскольку сведения об акционерах закрыты. Но, известно, что Вячеславу Немирову принадлежит солидный пакет акций организации. Как считали Методика подсчета учитывает крупнейшие компании, зарегистрированные в Курганской области. Рейтинг составлялся на основе финансовой документации, опубликованной в сервисах СБИС, СПАРК, а также использовались данные ЕГРЮЛ. Основные финансовые показатели — это активы, выручка и чистая прибыль. При составлении топ-10 учитывалось, что при значительной выручке компании, прибыль может быть относительно небольшой, поскольку предприятие вкладывает деньги в развитие бизнеса, производства. И наоборот, рост прибыли может быть обусловлен бухгалтерской переоценкой активов. Суммы прибыли и выручки, указанные в рейтинге, не являются личным доходом бизнесмена. Это деньги на счетах предприятий. В расчетах не учитывалось личное имущество предпринимателей — квартиры, машины, драгоценности, яхты, недвижимость за границей. Найти эти данные силами редакции невозможно. Данный рейтинг богатых людей не претендует на академическую точность, это всего лишь попытка назвать поименно самых успешных предпринимателей региона. Номинации «вне конкурса» Вне рейтинга оказались богатые и известные курганцы, которые у всех на виду. Однако, оказалось, что невозможно корректно оценить их активы, прибыль и выручку, поскольку в открытом доступе нет их бухгалтерской отчетности. Речь идет о бизнесактивах семьи Сергея Муратова, так как «Курганприбор» не раскрывает отчетность, поскольку производит, в том числе, вооружение. Нет в открытом доступе данных о доходах депутатов — братьев Александра и Дмитрия Ильтяковых, бывшего депутата облдумы Олега Колташова. Ранее Forbes включал Дмитрия Ильтякова и Колташова в свои списки, как миллиардеров.