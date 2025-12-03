Тюменец открыл интернет-магазин наркотиков, чтобы продать 20 кг мефедрона

На подозрительного мужчину силовикам пожаловались жители Тюмени Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Житель Тюмени открыл незаконный интернет-магазин наркотиков, через который хотел продать 20 кг мефедрона. Об этом URA.RU сообщил telegram-канал МВД Медиа. Планы тюменца сорвали сотрудники полиции, которые задержали мужчину.

«План жителя Тюмени сбыть 20 кг мефедрона через свой магазин по продаже наркотиков сорвали полицейские. В полицию поступила информация от бдительного гражданина, который сообщил, что у дома, расположенного на улице Лиственной, он заметил подозрительного человека, который, вероятно, оборудует тайники с наркотиками. На указанный адрес незамедлительно прибыли полицейские. По подозрению в незаконном распространении запрещенных веществ оперативники задержали подходящего под описание мужчину, которым оказался ранее судимый местный житель 1964 г.р.», — сообщает МВД Медиа.

При личном досмотре у мужчины нашли 45 свертков с наркотиками, однако основную часть запрещенки тюменец хранил дома. Там оперативники обнаружили еще 188 «закладок», девять крупных пакетов и два контейнера с порошкообразным веществом. А также шесть электронных весов, электроплитку, упаковочные материалы, пять мобильных телефонов, два ноутбука, жесткие диски, видеокамеры и портативные очки для фиксации координат тайников.

Продолжение после рекламы

Тюменец признался силовикам, что покупал крупные партии наркотиков, расфасовывал и продавал в розницу через интернет-магазин. Оперативники обнаружили 35 оборудованных им схронов. Экспертиза установила, что изъятое вещество — мефедрон общим весом около 20 кг. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, подозреваемый заключен под стражу, следствие продолжается. Фигуранту грозит до 20 лет лишения свободы.