Тюменские власти ужесточили правила получения денег по «Молодой семье»
Чтобы получить деньги на жилье нужно прожить в Тюменской области хотя бы пять лет
Фото: Илья Московец © URA.RU
Чтобы получить средства по программе «Молодая семья» тюменцы должны не менее пяти лет прожить на территории региона. Так называемый ценз оседлости стал новым правилом для выделения поддержки. Информация представлена в законе, принятом областной думой.
«Внести изменения в закон „О предоставлении субсидий и займов гражданам на строительство или приобретение жилья в Тюменской области за счет средств областного бюджета“. Установить, что молодые семьи имеют право на получение субсидии лишь в случае постоянного проживания на территории региона не менее пяти лет», — говорится в поправках в законодательство.
Ранее правило ценза оседлости в региональном документе не значилось. Оно начнет действовать с 1 апреля 2026 года.
Как писало URA.RU, в настоящее время нередки случаи, когда молодые семьи, живущие в области меньше пяти лет, получают первоочередное право на субсидию. К примеру в Тюмени в 2025 году таковых будет 37 или 20% от общего количества.
