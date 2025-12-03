Логотип РИА URA.RU
Тюменские власти ужесточили правила получения денег по «Молодой семье»

В Тюменской области ввели ценз оседлости в условия программы «Молодая семья»
03 декабря 2025 в 11:57
Чтобы получить деньги на жилье нужно прожить в Тюменской области хотя бы пять лет

Фото: Илья Московец © URA.RU

Чтобы получить средства по программе «Молодая семья» тюменцы должны не менее пяти лет прожить на территории региона. Так называемый ценз оседлости стал новым правилом для выделения поддержки. Информация представлена в законе, принятом областной думой.

«Внести изменения в закон „О предоставлении субсидий и займов гражданам на строительство или приобретение жилья в Тюменской области за счет средств областного бюджета“. Установить, что молодые семьи имеют право на получение субсидии лишь в случае постоянного проживания на территории региона не менее пяти лет», — говорится в поправках в законодательство.

Ранее правило ценза оседлости в региональном документе не значилось. Оно начнет действовать с 1 апреля 2026 года.

Как писало URA.RU, в настоящее время нередки случаи, когда молодые семьи, живущие в области меньше пяти лет, получают первоочередное право на субсидию. К примеру в Тюмени в 2025 году таковых будет 37 или 20% от общего количества.

