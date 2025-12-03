Тюменские ТЦ и дороги сделают безопаснее

Их подключат к системе в 2026 году Фото: Илья Московец © URA.RU

В Тюмени в 2026 году камеры в торговых центрах и на дорожных объектах подключат к системе наблюдения «Безопасный город». Об этом URA.RU рассказали в департаменте информатизации региона.

«В 2026 году увеличение количества камер видеонаблюдения, подключенных к ИС „Единый центр хранения и обработки данных систем видеонаблюдения“ (часть АПК „Безопасный город“), планируется реализовать за счет подключения камер, функционирующих на территории торговых и торгово-развлекательных объектов, а также объектов транспортной инфраструктуры Тюмени. Количество планирующихся к подключению камер формируется в отношении каждого объекта отдельно», — рассказали в департаменте.