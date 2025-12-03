Логотип РИА URA.RU
Тюменские ТЦ и дороги сделают безопаснее

В Тюмени в 2026 году к системе «Безопасный город» подключат камеры в ТЦ
03 декабря 2025 в 12:20
Их подключат к системе в 2026 году

Фото: Илья Московец © URA.RU

В Тюмени в 2026 году камеры в торговых центрах и на дорожных объектах подключат к системе наблюдения «Безопасный город». Об этом URA.RU рассказали в департаменте информатизации региона.

«В 2026 году увеличение количества камер видеонаблюдения, подключенных к ИС „Единый центр хранения и обработки данных систем видеонаблюдения“ (часть АПК „Безопасный город“), планируется реализовать за счет подключения камер, функционирующих на территории торговых и торгово-развлекательных объектов, а также объектов транспортной инфраструктуры Тюмени. Количество планирующихся к подключению камер формируется в отношении каждого объекта отдельно», — рассказали в департаменте.

Ранее URA.RU писало, что на участках трех федеральных трасс в Тюменской области установили 12 новых камер фотофиксации нарушений. Они будут определять превышение скорости, факты пользования телефоном за рулем и не пристегнутые ремни безопасности.

