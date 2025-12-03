В ХМАО отменили крупный фестиваль
Фестиваль «Зов предков» перенесли на март
Фото: Александр Кулаковский © URA.RU
В Нижневартовске перенесли на март крупный фестиваль этноспорта «Зов предков». Мероприятие должно было пройти 6 декабря, но не состоится из-за плохой погоды.
«Мы приняли это решение, руководствуясь заботой о безопасности и комфорте всех участников и гостей мероприятия. Фестиваль состоится в марте 2026 года. Точную дату мы сообщим дополнительно», — говорится в группе дирекции спортивных сооружений Нижневартовска VK.
Составы команд сохранят и автоматически включат в списки фестиваля на новую дату. Дополнительные действия от команд не требуются.
