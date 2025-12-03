Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Политика

Коммерсант: кабмин РФ может отказаться от строительства Севсиба, который должен связать ХМАО и Китай

Правительство России рассматривает отказ от строительства Севсиба
03 декабря 2025 в 11:39
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Строительство Севсиба может быть признано нецелесообразным

Строительство Севсиба может быть признано нецелесообразным

Фото: Ася Бронникова © URA.RU

Правительство России рассматривает отказ от строительства Северо-Сибирской железнодорожной магистрали. Она должна соединить ХМАО с Томской областью и обеспечить выход к Китаю.

«Правительство посчитало нецелесообразным строительство Севсиба», — указывает «Коммерсант» со ссылкой на собственный источник. Магистраль должна была соединить Нижневартовск (ХМАО) с Белым Яром (Томская область), а второй ее рукав — Байкало-Амурскую магистраль и КНР.

Причиной возможной остановки мегапроекта стали его высокая стоимость, сложные геологические условия и сокращение инвестиционных расходов РЖД. По данным издания, предварительная оценка стоимости достигает 50 триллионов рублей. «Коммерсант» также упоминает письмо вице-премьера Виталия Савельева президенту Владимиру Путину, где содержатся эти сведения, однако подтвердить их на момент выхода материала не удалось.

Продолжение после рекламы

Ранее Путин поручил правительству, РАН и РЖД проработать вопрос строительства Севсиба. Проект обсуждают еще со времен СССР, но к реализации он так и не подошел. Источники URA.RU в стройблоке ХМАО пока не прокомментировали информацию.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал