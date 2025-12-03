Коммерсант: кабмин РФ может отказаться от строительства Севсиба, который должен связать ХМАО и Китай

Строительство Севсиба может быть признано нецелесообразным Фото: Ася Бронникова © URA.RU

Правительство России рассматривает отказ от строительства Северо-Сибирской железнодорожной магистрали. Она должна соединить ХМАО с Томской областью и обеспечить выход к Китаю.

«Правительство посчитало нецелесообразным строительство Севсиба», — указывает «Коммерсант» со ссылкой на собственный источник. Магистраль должна была соединить Нижневартовск (ХМАО) с Белым Яром (Томская область), а второй ее рукав — Байкало-Амурскую магистраль и КНР.

Причиной возможной остановки мегапроекта стали его высокая стоимость, сложные геологические условия и сокращение инвестиционных расходов РЖД. По данным издания, предварительная оценка стоимости достигает 50 триллионов рублей. «Коммерсант» также упоминает письмо вице-премьера Виталия Савельева президенту Владимиру Путину, где содержатся эти сведения, однако подтвердить их на момент выхода материала не удалось.

