Коммерсант: кабмин РФ может отказаться от строительства Севсиба, который должен связать ХМАО и Китай
Строительство Севсиба может быть признано нецелесообразным
Правительство России рассматривает отказ от строительства Северо-Сибирской железнодорожной магистрали. Она должна соединить ХМАО с Томской областью и обеспечить выход к Китаю.
«Правительство посчитало нецелесообразным строительство Севсиба», — указывает «Коммерсант» со ссылкой на собственный источник. Магистраль должна была соединить Нижневартовск (ХМАО) с Белым Яром (Томская область), а второй ее рукав — Байкало-Амурскую магистраль и КНР.
Причиной возможной остановки мегапроекта стали его высокая стоимость, сложные геологические условия и сокращение инвестиционных расходов РЖД. По данным издания, предварительная оценка стоимости достигает 50 триллионов рублей. «Коммерсант» также упоминает письмо вице-премьера Виталия Савельева президенту Владимиру Путину, где содержатся эти сведения, однако подтвердить их на момент выхода материала не удалось.
Ранее Путин поручил правительству, РАН и РЖД проработать вопрос строительства Севсиба. Проект обсуждают еще со времен СССР, но к реализации он так и не подошел. Источники URA.RU в стройблоке ХМАО пока не прокомментировали информацию.
