«Дохляки пошли»: тюменцы резко высказались о двухнедельном карантине в школах

В Тюменской области с 1 по 14 декабря все школы закрыли на карантин. Детей отправили по домам, а вся учебная деятельность проходит теперь онлайн. Большинство горожан недовольны сложившейся ситуацией и требуют отменить дистант. Редакция URA.RU собрала реакцию родителей по соцсетям. Актуальные комментарии, — в материале агентства.

«Каждый дистант — это пробел знаний у детей», — такой комментарий оставила тюменка под ником «Ольга Ольга» в группе «Тюмень — наш дом» в соцсети «ВКонтакте».

«Дети какие-то дохляки пошли: чуть что — болеют. Мы целыми днями по сугробам лазали, и никто не болел», — комментирует пользователь Юрий Волков в этой же группе.

«Раньше карантин и все, все сидят дома. И телефонов не было и никакой связи с учителем. Все, все сидим. И тупее точно никто не был!» — такую позицию лично высказала одна из мам корреспонденту URA.RU.

Среди недовольных нашлись и те, кто поддержал инициативу с закрытием школ. Горожане считают, что такие меры призваны защитить детей от опасных вирусов.

«Очень опасный грипп, не дай Бог нашим детям это испытать, уж лишний раз дома посидеть, чем потом также дома сидеть и видеть ребенка своего в больном состоянии», — пишет тюменка Татьяна Кургинян.