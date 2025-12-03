Логотип РИА URA.RU
Алексей Жидковский дал тюменке совет, как всегда хорошо выглядеть

Тюменка задала вопрос блогеру Алексею Жидковскому в шоу Басты
03 декабря 2025 в 14:00
Тюменка отметилась в шоу Басты

Жидковский пришел на шоу Басты

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Жительница Тюмени задала вопрос блогеру Алексею Жидковскому в шоу рэпера Басты «Вопрос ребром». Девушка пыталась выяснить, как знаменитости удается всегда хорошо выглядеть. Эфир программы вышел в сети 2 декабря.

«Всегда нужно выглядеть так, как в последний раз. Всегда нужно быть на „фрешике“. Если времени нет — встань пораньше. Есть люди, которые встают в пять утра и идут в спортзал», — ответил на вопрос Алексей Жидковский.

«Вопрос ребром» — это шоу, в котором знаменитости отвечают на неудобные и провокационные вопросы от зрителей. Главная особенность заключается в том, что если гость отвечает честно на все вопросы, то счет оплачивает ведущий Баста. Если же он уходит от ответов, раскошеливается сам гость.

Блогер Алексей Жидковский должен бы приехать в Тюмень в качестве приглашенного гостя на модный показ в Тюмени. За неделю до мероприятия организаторы сообщили об отмене шоу.

