Алексей Жидковский дал тюменке совет, как всегда хорошо выглядеть
Жидковский пришел на шоу Басты
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press
Жительница Тюмени задала вопрос блогеру Алексею Жидковскому в шоу рэпера Басты «Вопрос ребром». Девушка пыталась выяснить, как знаменитости удается всегда хорошо выглядеть. Эфир программы вышел в сети 2 декабря.
«Всегда нужно выглядеть так, как в последний раз. Всегда нужно быть на „фрешике“. Если времени нет — встань пораньше. Есть люди, которые встают в пять утра и идут в спортзал», — ответил на вопрос Алексей Жидковский.
«Вопрос ребром» — это шоу, в котором знаменитости отвечают на неудобные и провокационные вопросы от зрителей. Главная особенность заключается в том, что если гость отвечает честно на все вопросы, то счет оплачивает ведущий Баста. Если же он уходит от ответов, раскошеливается сам гость.
Блогер Алексей Жидковский должен бы приехать в Тюмень в качестве приглашенного гостя на модный показ в Тюмени. За неделю до мероприятия организаторы сообщили об отмене шоу.
