Алексей Жидковский дал тюменке совет, как всегда хорошо выглядеть

Жидковский пришел на шоу Басты Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Жительница Тюмени задала вопрос блогеру Алексею Жидковскому в шоу рэпера Басты «Вопрос ребром». Девушка пыталась выяснить, как знаменитости удается всегда хорошо выглядеть. Эфир программы вышел в сети 2 декабря.

«Всегда нужно выглядеть так, как в последний раз. Всегда нужно быть на „фрешике“. Если времени нет — встань пораньше. Есть люди, которые встают в пять утра и идут в спортзал», — ответил на вопрос Алексей Жидковский.

«Вопрос ребром» — это шоу, в котором знаменитости отвечают на неудобные и провокационные вопросы от зрителей. Главная особенность заключается в том, что если гость отвечает честно на все вопросы, то счет оплачивает ведущий Баста. Если же он уходит от ответов, раскошеливается сам гость.

Продолжение после рекламы