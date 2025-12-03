В Тюмень идет резкое похолодание
03 декабря 2025 в 14:36
Фото: Денис Моргунов © URA.RU
В Тюменской области похолодает до -22 градусов. Об этом информирует сервис Gismeteo.
Согласно данным сервиса, температура начнет резко снижаться к вечеру 7 декабря, опустившись до -19. Уже 8 декабря наступят морозы в -22 градуса.
Ранее агентство сообщало, что в Тюмени ожидаются снегопады. Они придут 6 декабря. За пять дней выпадет свыше восьми миллиметров осадков.
