Природа

В Тюмень идет резкое похолодание

В Тюмени похолодает до -22 градусов
03 декабря 2025 в 14:36
В Тюмени резко похолодает к концу недели

В Тюмени резко похолодает к концу недели

Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Тюменской области похолодает до -22 градусов. Об этом информирует сервис Gismeteo. 

Согласно данным сервиса, температура начнет резко снижаться к вечеру 7 декабря, опустившись до -19. Уже 8 декабря наступят морозы в -22 градуса. 

Ранее агентство сообщало, что в Тюмени ожидаются снегопады. Они придут 6 декабря. За пять дней выпадет свыше восьми миллиметров осадков.

