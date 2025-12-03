В Тюменской области снизилась заболеваемость ковидом
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
В Тюменской области на 9% снизилась заболеваемость ковидом за последнюю неделю. Об этом сообщило управление Роспотребнадзора региона.
«Заболеваемость новой коронавирусной инфекцией за последнюю неделю снизилась на 9%», — сказано на сайте ведомства. При этом в Роспотребнадзоре уточнили, что сезонный рост заболеваемости ОРВИ продолжается. Среди вирусов гриппа преобладает штамм А (Н3N2).
Ранее URA.RU сообщало о том, что Тюменская область столкнулась с резким ростом заболеваемости гриппом. В середине ноября число случаев заражения увеличилось в 2,2 раза.
