В Тюменской области снизилась заболеваемость ковидом

В Тюменской области на 9% снизилась заболеваемость ковидом за последнюю неделю. Об этом сообщило управление Роспотребнадзора региона.

«Заболеваемость новой коронавирусной инфекцией за последнюю неделю снизилась на 9%», — сказано на сайте ведомства. При этом в Роспотребнадзоре уточнили, что сезонный рост заболеваемости ОРВИ продолжается. Среди вирусов гриппа преобладает штамм А (Н3N2).