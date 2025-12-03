Логотип РИА URA.RU
Микрорайон Тюмени оснастят уличным освещением ради безопасности детей

В микрорайоне «Славянский двор» Тюмени до июля 2026 года установят фонари
03 декабря 2025 в 14:32
Фонари установят до 1 июля

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В микрорайоне «Славянский двор» в Тюмени до июля 2026 года появится уличное освещение. Решение об установке фонарей было принято после встречи жителей, общественников из «Народного фронта» и представителей мэрии. Об этом URA.RU рассказали в организации.

«Освещение в „Славянском дворе“ появится до 1 июля 2026 года. Проблема решилась после того, как жители обратились на прямую линию президента. „Народный фронт“ организовал встречу горожан и представителей администрации», — рассказали общественники.

В темное время суток микрорайон погружается во тьму, так как фонарей вдоль дорог нет. Дети ходят в школу вдоль проезжей части, которая зимой становится еще и скользкой.

В мэрии пообещали решить вопрос с уличным освещением. Оно появится сразу на 11 проездах.

