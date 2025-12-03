Выставка пройдет до 9 марта Фото: Размик Закарян © URA.RU

Главный павильон Екатеринбургского музея изобразительных искусств (ЕМИИ) полностью обновился. Каслинский чугунный павильон стал частью обрамления выставки, которую привезли из Государственного Эрмитажа, а на месте постоянной экспозиции оказались филигранные герои русских сказов и мифологии.

«Появилась достойная замена концептуально для этих витрин — камнерезное искусство, которое имеет непосредственное отношение к нашей с вами идентичности, к тому, кем мы себя мыслим. В связи с грядущим 300-летием истории обработки камня на Урале, мы подготовили два проекта, связанные друг с другом, но непосредственно изолированные», — поделился директор ЕМИИ Никита Корытин.

Питерский музей представил в столице Урала каменную вазу 1801 года, украшенную бронзовым литьем и созданную для императорского двора, и миниатюрные камеи — произведения рельефной и углубленной резьбы по камню. Эти работы выполнены из уральских яшм и агата в первой половине XIX века екатеринбургскими мастерами‑резчиками. Такие миниатюры позволяли уральским мастерам заявить о себе на всероссийском и европейском уровне.

Продолжение после рекламы

В параллели с эрмитажной экспозицией Фонд поддержки искусства и культуры семьи Шмотьевых представляет выставочный проект «Легенды камня». Он объединяет почти 60 произведений, созданных тремя ведущими центрами современного уральского камнерезного искусства: студией камнерезного искусства «Святогор», камнерезным домом Алексея Антонова и академией камнерезного искусства Григория Пономарева. В экспозицию вошли работы, которые отсылают к темам русских народных сказок, героям отечественной истории, античной мифологией и литературными образами.

Увидеть шедевры камнерезного искусства можно в Музее ИЗО на Воеводина. Выставка будет доступна с 4 декабря по 9 марта.