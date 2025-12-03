В Подмосковье тестируют ключевую деталь нового высокоскоростного поезда

Работы проходят на уральском предприятии Фото: предоставлено пресс-службой завода

В Коломне провели испытания рамы моторной тележки первого отечественного высокоскоростного поезда (ВСП), изготовленной на заводе «Уральские локомотивы» в Верхней Пышме (Свердловская область). Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе уральского предприятия.

Они проходят на базе Научно-исследовательского и конструкторско-технологического института подвижного состава (АО «ВНИКТИ»). Отличительной особенностью моторной тележки является подрамник, за счет которого обеспечивается независимая подвеска тягового двигателя. Конструкция уменьшает воздействие на путь и позволяет достичь плавности хода при больших скоростях.





«Сварка рам тележек высокоскоростного поезда производится на роботизированных комплексах из отечественной стали S355, которая способна сохранять ударную вязкость при пониженных температурах. Она должна пройти десять миллионов циклов нагрузки для подтверждения отсутствия усталостных трещин и соответствия современным требованиям по ресурсу и безопасности. Ранее, в период с марта по июнь этого года, уже успешно прошла испытания рама немоторной тележки ВСП. В дальнейшем собранные моторные и немоторные тележки будут тестироваться уже в составе высокоскоростного поезда», — отметили в компании.

