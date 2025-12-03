Крупнейшую школу в Екатеринбурге, которую открыл глава МЧС России, закрыли

Детей отправили на дистант (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU

Крупнейшее общеобразовательное учреждение Екатеринбурга — школа № 300 «Перспектива», расположенная в Академическом районе, с 4 декабря полностью переводится на дистанционный формат обучения. О переходе редакции URA.RU сообщили родители учащихся. В пресс-службе мэрии данную информацию агентству подтвердили.

«Нам сказали, что решение о временном переводе школы на дистанционный формат обучения принято в связи с увеличением заболеваемости ОРВИ. Мера носит профилактический характер и направлена на разрыв цепочек заражения. Очные занятия восстановят после стабилизации эпидемиологической обстановки», — поделились родители.

До этого на дистанционное обучение ушли еще две школы — гимназия № 210 «Корифей» и школа № 181 в районе Краснолесья. Гимназию «Корифей» полностью перевели на «дистанционку» с 25 ноября по 1 декабря из-за роста числа заболевших ОРВИ среди школьников. Школу № 181 также временно закрывали для очного посещения на фоне всплеска сезонной заболеваемости.

