Крупнейшую школу в Екатеринбурге, которую открыл глава МЧС России, закрыли
Детей отправили на дистант (архивное фото)
Фото: Илья Московец © URA.RU
Крупнейшее общеобразовательное учреждение Екатеринбурга — школа № 300 «Перспектива», расположенная в Академическом районе, с 4 декабря полностью переводится на дистанционный формат обучения. О переходе редакции URA.RU сообщили родители учащихся. В пресс-службе мэрии данную информацию агентству подтвердили.
«Нам сказали, что решение о временном переводе школы на дистанционный формат обучения принято в связи с увеличением заболеваемости ОРВИ. Мера носит профилактический характер и направлена на разрыв цепочек заражения. Очные занятия восстановят после стабилизации эпидемиологической обстановки», — поделились родители.
До этого на дистанционное обучение ушли еще две школы — гимназия № 210 «Корифей» и школа № 181 в районе Краснолесья. Гимназию «Корифей» полностью перевели на «дистанционку» с 25 ноября по 1 декабря из-за роста числа заболевших ОРВИ среди школьников. Школу № 181 также временно закрывали для очного посещения на фоне всплеска сезонной заболеваемости.
Школу № 300 «Перспектива» открыли 2 сентября 2024 года. В церемонии принимал участие глава МЧС России Александр Куренков. По данным региональных властей, это самое крупное общеобразовательное учреждение Свердловской области: площадь здания составляет 31,6 тысячи квадратных метров, одновременно здесь могут обучаться до 1,5 тысячи детей. На базе школы создан ресурсный центр «Школа безопасности». В нем кадетам и школьникам преподают дисциплины по оказанию первой помощи, пожарной тактике и технике, военной и пожарно-строевой подготовке.
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!