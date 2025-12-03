Эксперты определили портрет частного инвестора в России

Розничные инвесторы в России пробуют широкий набор инструментов Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

Большинство розничных инвесторов России не готовы к агрессивному поведению на фондовом рынке, предпочитая ориентироваться на небольшие или средние доходы. Желание работать с менее рисковыми инструментами определяет неуверенность из-за плохого понимания рынка. Кроме того, каждый шестой инвестор уже использует искусственный интеллект (ИИ) для принятия решений. К таким выводам пришли эксперты «ВТБ Мои Инвестиции» и аналитической консалтинговой компании FrankRG по итогам совместного исследования.

«Стремление к более взвешенному подходу на рынке ценных бумаг в целом должно позитивно отразиться на его развитии. Но даже заявленная консервативная стратегия, ориентированная на небольшой риск, может дать сбой при высокой волатильности рынка, если инвестор не будет чувствовать себя уверенным в принятии решений. Ключевыми драйверами развития рынка станут образовательные инициативы, дальнейшая цифровизация и внедрение понятных механизмов защиты», — пояснила старший проектный лидер Frank RG Оксана Каплина.

Как пояснили URA.RU в пресс-службе ВТБ, в исследовании приняли участие 1000 инвесторов из городов с населением от 100 тысяч человек, имеющих на брокерском счете или ИИС не менее 10 тысяч рублей. Сегодня рынок инвестиций в России интересен как инвесторам-мужчинам, так и женщинам: мужская аудитория составляет 58,9%, женская — 41,1%. При этом почти половина инвесторов (49%) проявляет умеренную активность, совершая от одной до пяти сделок в месяц, а менее одной сделки проводят 25% опрошенных.

