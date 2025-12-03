Савинова меняет работу свердловских поликлиник
Татьяна Савинова поставила ряд важных задач перед главврачами
Замгубернатора — министр здравоохранения Свердловской области Татьяна Савинова поставила перед руководителями медорганизаций Екатеринбурга задачу в короткие сроки повысить доступность записи к участковым терапевтам. Как именно перестраивается процесс записи, какие требования поставлены перед главврачами и заведующими поликлиниками, а также какая аналитическая работа еще предстоит — в материале URA.RU.
«Две недели назад мы поставили в первую очередь сами перед собой задачу сделать максимально доступную запись к участковым терапевтам. Это одна из больных тем. В организации работы поликлиник города Екатеринбурга отрабатываем с заведующими поликлиниками, какие резервы в существующей кадровой ситуации, возможности для повышения доступности по поликлинике в академическом. Сейчас мы за неделю увидели, как выправилась ситуация, нашли внутренние резервы», — сообщила Савинова.
По словам министра, ключевая задача — не привлечение дополнительных ставок, а оптимизация уже имеющегося ресурса. Для этого главврачам и заведующим поручено переразметить расписания приема, выровнять нагрузку между участками, проанализировать фактическую явку пациентов и долю «пустых» окон. Отдельный акцент сделан на том, чтобы пациенты из диспансерных групп получили прямой доступ к записи к узким специалистам через регистратуру и электронные сервисы без дополнительных направлений и «ручного» согласования.
Савинова уточнила, что технические ограничения записи уже сняты, и теперь ответственность за открытие дополнительных слотов лежит на руководителях поликлиник. Часть медорганизаций, по ее данным, уже начала пилотировать обновленные схемы работы: расширен вечерний прием, перераспределены часы между участковыми и дежурными терапевтами, запущен регулярный анализ очередей по каждому врачу. Совещания с заведующими проводятся еженедельно. На них минздрав ставит новые задачи и требует детальной аналитики по «узким местам» — от времени ожидания талона до загруженности кабинетов в разные часы дня.
- Анастасия03 декабря 2025 16:44Действительно, стало возможным попасть на прием. Врачи-терпевты даже внимательно подбирают назначенные обследования и прием другими специалистами компактно по времени. Очень доброжелательны молодые врачи и медсестры. Шустрой стала регисиратура. Особенно важно, что не надо звонить по телефонам, которые всегда заняты или могут записать на прием, но только уже в "следующей реальности".