Савинова меняет работу свердловских поликлиник

Татьяна Савинова поставила ряд важных задач перед главврачами Фото: Размик Закарян © URA.RU

Замгубернатора — министр здравоохранения Свердловской области Татьяна Савинова поставила перед руководителями медорганизаций Екатеринбурга задачу в короткие сроки повысить доступность записи к участковым терапевтам. Как именно перестраивается процесс записи, какие требования поставлены перед главврачами и заведующими поликлиниками, а также какая аналитическая работа еще предстоит — в материале URA.RU.

«Две недели назад мы поставили в первую очередь сами перед собой задачу сделать максимально доступную запись к участковым терапевтам. Это одна из больных тем. В организации работы поликлиник города Екатеринбурга отрабатываем с заведующими поликлиниками, какие резервы в существующей кадровой ситуации, возможности для повышения доступности по поликлинике в академическом. Сейчас мы за неделю увидели, как выправилась ситуация, нашли внутренние резервы», — сообщила Савинова.

По словам министра, ключевая задача — не привлечение дополнительных ставок, а оптимизация уже имеющегося ресурса. Для этого главврачам и заведующим поручено переразметить расписания приема, выровнять нагрузку между участками, проанализировать фактическую явку пациентов и долю «пустых» окон. Отдельный акцент сделан на том, чтобы пациенты из диспансерных групп получили прямой доступ к записи к узким специалистам через регистратуру и электронные сервисы без дополнительных направлений и «ручного» согласования.

Продолжение после рекламы