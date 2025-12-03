Одурманенного свердловчанина арестовали за смерть школьницы на «зебре»
Виновника в смерти ребенка отправили в СИЗО (архивное фото)
Фото: Илья Московец © URA.RU
Первоуральский городской суд заключил под стражу на два месяца 40-летнего Александра Лобунского, обвиняемого в смертельном наезде на школьницу на пешеходном переходе в поселке Новоуткинск. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства.
«По данным следствия, утром 1 декабря около 08:45 Лобунский, не имея права управления транспортными средствами, ехал в состоянии наркотического опьянения за рулем автомобиля Ford Fusion („Форд Фьюжен“) по улицам поселка Новоуткинск. На перекрестке улиц Чкалова и Карла Маркса он, по версии следствия, совершил наезд на несовершеннолетнюю девочку 2011 года рождения. Школьница направлялась к остановке школьного автобуса и переходила дорогу по пешеходному переходу. От полученных травм она скончалась», — заявили в суде.
В отношении Лобунского возбуждено уголовное дело по п.п. «а, в» ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения лицом, не имевшим права управления транспортным средством и находившимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Следствие устанавливает все обстоятельства происшествия и проверяет данные о состоянии обвиняемого в момент аварии.
