Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Происшествия

ДТП

Одурманенного свердловчанина арестовали за смерть школьницы на «зебре»

Водителя, сбившего насмерть девочку в Новоуткинске, отправили в СИЗО
03 декабря 2025 в 15:42
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Виновника в смерти ребенка отправили в СИЗО (архивное фото)

Виновника в смерти ребенка отправили в СИЗО (архивное фото)

Фото: Илья Московец © URA.RU

Первоуральский городской суд заключил под стражу на два месяца 40-летнего Александра Лобунского, обвиняемого в смертельном наезде на школьницу на пешеходном переходе в поселке Новоуткинск. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства. 

«По данным следствия, утром 1 декабря около 08:45 Лобунский, не имея права управления транспортными средствами, ехал в состоянии наркотического опьянения за рулем автомобиля Ford Fusion („Форд Фьюжен“) по улицам поселка Новоуткинск. На перекрестке улиц Чкалова и Карла Маркса он, по версии следствия, совершил наезд на несовершеннолетнюю девочку 2011 года рождения. Школьница направлялась к остановке школьного автобуса и переходила дорогу по пешеходному переходу. От полученных травм она скончалась», — заявили в суде. 

В отношении Лобунского возбуждено уголовное дело по п.п. «а, в» ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения лицом, не имевшим права управления транспортным средством и находившимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Следствие устанавливает все обстоятельства происшествия и проверяет данные о состоянии обвиняемого в момент аварии.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал