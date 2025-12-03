Одурманенного свердловчанина арестовали за смерть школьницы на «зебре»

Виновника в смерти ребенка отправили в СИЗО (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU

Первоуральский городской суд заключил под стражу на два месяца 40-летнего Александра Лобунского, обвиняемого в смертельном наезде на школьницу на пешеходном переходе в поселке Новоуткинск. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства.

«По данным следствия, утром 1 декабря около 08:45 Лобунский, не имея права управления транспортными средствами, ехал в состоянии наркотического опьянения за рулем автомобиля Ford Fusion („Форд Фьюжен“) по улицам поселка Новоуткинск. На перекрестке улиц Чкалова и Карла Маркса он, по версии следствия, совершил наезд на несовершеннолетнюю девочку 2011 года рождения. Школьница направлялась к остановке школьного автобуса и переходила дорогу по пешеходному переходу. От полученных травм она скончалась», — заявили в суде.