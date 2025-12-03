На Урале впервые в России выиграл суд собственник, пострадавший от «эффекта Долиной»

Екатеринбургский суд вернул владелице квартиру Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Октябрьский районный суд Екатеринбурга утвердил мировое соглашение и прекратил производство по делу о принудительной продаже квартиры 20‑летней студентки из Челябинска, лишившейся жилья из ‑за действий телефонных мошенников. Заседание состоялось 3 декабря, решение суда означает возврат однокомнатной квартиры в семью пострадавшей, сообщили в пресс-службе райсуда.

«Мировое соглашение утверждено судом, поскольку его условия не нарушают права и законные интересы сторон и третьих лиц. Право собственности на квартиру переходит к матери истицы, а ответчик получает обратно уплаченные за жилье 3,6 миллиона рублей», — сообщили в пресс-службе ведомства. В суде уточнили, что таким образом урегулирован как первоначальный иск студентки о признании недействительным договора купли-продажи, так и встречный иск покупателя о снятии ее с регистрационного учета.

Как следует из материалов дела, в июле–августе 2025 года на девушку вышли неизвестные, представившиеся сотрудниками службы технической поддержки портала «Госуслуги», Росфинмониторинга и ФСБ. Под предлогом «оперативного эксперимента» и предотвращения финансирования терроризма они убеждали студентку, что ее счет и имущество используются преступниками. В результате психологического давления она оформила договор купли-продажи принадлежащей ей однокомнатной квартиры в Екатеринбурге за 3,6 млн рублей в пользу покупателя, которого в деле называют Артемом.

Впоследствии, узнав о мошенничестве, Анна (имя изменено) обратилась в суд с требованием признать сделку недействительной и применить последствия недействительности, включая возврат квартиры. Артем подал встречный иск, настаивая на снятии бывшей владелицы с регистрационного учета в спорном жилье, после чего оба требования объединили в одно производство.

В ходе разбирательства стороны договорились о компромиссе: квартира будет переоформлена на мать истицы, а расчеты по сумме 3,6 млн рублей проведут через безотзывный покрытый аккредитив в банке, что, как указано в определении суда, должно обеспечить безопасность взаиморасчетов и исключить новые споры.