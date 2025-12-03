От КГБ до энергетики: биография самого непубличного свердловского топ-чиновника

Алексей Россолов около девяти лет прослужил офицером КГБ СССР Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Алексей Россолов, государственный советник Свердловской области 1-го класса, — одна из самых влиятельных и при этом наименее публичных фигур в региональной власти. Более десяти лет он бессменно руководит надзорным ведомством, от которого зависит, будут ли уральцы жить в теплых домах и безопасных квартирах. Его профессиональный путь — в материале URA.RU.

От КГБ к энергетике: формирование «специальных знаний»

Алексей Россолов родился 13 октября 1963 года в Ростове-на-Дону. Его карьера началась не в гражданских вузах, а на службе в органах государственной безопасности. Около девяти лет он прослужил офицером КГБ СССР в Тверской области, дослужившись до звания майора.

«Я был офицером органов государственной безопасности, государственным служащим, я был бизнесменом, я работал в сфере строительства, у меня была своя строительная компания», — так охарактеризовал свой разнообразный опыт сам Россолов в ранних интервью.

В 1990-е годы, с распадом СССР, он ушел из органов и полностью погрузился в бизнес, связанный с энергетикой и строительством. Россолов работал в Алтайском крае (Барнаул, Бийск), а затем перебрался на Урал и в Сибирь. Он занимал ключевые посты в крупных энергетических компаниях: был директором по региональной политике ОАО «Территориальная генерирующая компания № 10» в Челябинске и заместителем генерального директора ОАО «Уральская тепловая компания». Этот опыт он называет источником «специальных знаний»: «мне известно, как все делается, я знаю, как вода по трубам бежит, как электричество производится».

Возвращение на госслужбу

В 2000-е годы Россолов вернулся на государственную службу, но уже в гражданской сфере. Он работал в администрации города Тюмени заместителем директора департамента ЖКХ, а затем перешел в аппарат губернатора Тюменской области на должность заместителя начальника главного управления строительства и ЖКХ. Именно в Тюмени он начал тесно работать с Евгением Куйвашевым, будущим губернатором Свердловской области.

Когда Куйвашев возглавил Свердловскую область, он лично пригласил Россолова возглавить Государственную жилищную инспекцию региона. Как вспоминал сам Россолов, никаких гарантий не было: «Вот управление, иди и занимайся». Он принял предложение и с июля 2012 года встал у руля надзорного ведомства (позже преобразованного в Департамент государственного жилищного и строительного надзора). Несмотря на смену губернатора в 2025 году, его профессиональный авторитет остался незыблемым: 3 декабря 2025 года новый глава региона Денис Паслер повторно назначил его на ту же должность.

Стиль руководства: принципиальность, профессионализм и «тихая» эффективность

За годы руководства Россолов заработал репутацию жесткого и принципиального руководителя. В 2015 году коллеги-министры в поздравлениях с днем рождения называли его «карающим мечом губернатора» и отмечали, что он «защищает в первую очередь население».

Под его руководством ведомство выросло из небольшой структуры в крупнейший орган областного правительства. Он инициировал введение экзаменов для управляющих многоквартирными домами, аналогичного ЕГЭ, и последовательно выступал за техническое перевооружение изношенных коммунальных систем России, считая, что «важнее вещи, чем теплый дом, чистая вода — просто нет».

Он сознательно дистанцируется от публичности и политики. «Я не политик и не собираюсь им становиться. Я практик», — заявлял он. Его страницы в соцсетях, по его же словам, заполнены не рабочими отчетами, а фотографиями с его главного хобби — подводного плавания без оборудования (сноркелинга). Особенно он любит Красное море за богатый подводный мир и доступность. Алексей Россолов женат, у него есть сын.

