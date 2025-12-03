Коровья «шалость» обошлась свердловскому фермеру в круглую сумму

Коровы уничтожили весь ячмень (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Режевский городской суд Свердловской области взыскал с местного жителя более 63 тысяч рублей за ущерб, причиненный посевам ячменя его коровами на поле в деревне Голендухино. Как сообщили в пресс-службе суда, удовлетворен иск сельхозкооператива СПК «Глинский», чьи угодья в урочище «Увал» пострадали от бесконтрольного выпаса скота.

Основанием для иска стал инцидент, начавшийся 20 июня, когда коровы ответчика систематически заходили на засеянный яровым ячменем участок и поедали молодые всходы. «Ущерб зафиксировали специалисты хозяйства и комиссии, составившие акт о порче посевов: на площади 2,2 га зафиксировано постоянное бесконтрольное поедание животными посевов ячменя. Растения съедены полностью, частично поломаны, посевы потоптаны, стебли растений спутаны. Ущерб составил 100%», — заявили в ведомстве.

Из материалов дела следует, что СПК «Глинский» засеял участок в урочище «Увал» яровым ячменем в конце мая этого года. Уже спустя несколько недель сотрудники хозяйства заметили следы коров и повреждения на поле, после чего провели обследование посевов и оформили акт. Ущерб от гибели урожая на площади 2,2 гектара кооператив оценил более чем в 59 тысяч рублей и потребовал возместить эту сумму с собственника животных как убытки, понесенные в результате порчи имущества.

Продолжение после рекламы

В суде владелец коров признал, что допускал бесконтрольный выпас стада, и согласился с расчетом ущерба, который представило сельхозпредприятие. Он подтвердил, что животных не загоняли в загон и не привязывали, из-за чего они свободно заходили на соседние поля. Суд учел признание вины и отсутствие споров по размеру убытков и пришел к выводу о необходимости полного возмещения вреда.