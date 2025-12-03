Самопровозглашенного лидера свердловских азербайджанцев привезли в суд: онлайн-трансляция

Видади Мустафаева задержали 1 декабря Фото: Размик Закарян, URA.RU

В Верх-Исетском районном суде Екатеринбурге избирают меру пресечения Видади Мустафаеву, который после ареста Шахина Шыхлински назвал себя новым лидером азербайджанской диаспоры. Его обвинили по статье о мошенничестве. URA.RU в режиме онлайн следит за процессом.

16:53 Отвечая на вопрос о причинах банкротства возглавляемого им фонда «Возрождение», Видади заявил, что организация обращалась в МУГИСО с просьбой выделить средства на проведение ремонтных работ. «Вернуть не получилось. На нас подали в суд», — отметил он.

16:52 Видади не признает своей вины. По его словам, официально он числится сотрудником комитета общественного контроля. В то же время неофициально Видади занимается аудиторской деятельностью. Как он сообщил, его среднемесячный доход составляет от 300 до 400 тысяч рублей.

16:51 Во время судебного заседания Мустафаев сообщил, что у него наблюдается прогрессирование диабета, при этом он отдельно отметил, что не возражает против публичного разглашения сведений о своем диагнозе.

16:45 Кроме того, Мустафаев заявил, что оказывает поддержку участникам СВО, направляя гуманитарную помощь. По его словам, совместно с Сергеем Сиовым они передали свыше 40 млн рублей, в том числе квадроциклы, прицелы и автомобиль. Этой деятельностью он занимался до своего задержания.

16:43 Мустафаев сообщил, что не намерен скрываться и не планирует оказывать давление ни на кого из участников процесса. По его словам, он совместно с Наврузом Садатовым намеревался реализовать проект застройки в районе озера Шарташ. Мустафаев утверждает, что Садатов оговорил его. «Когда наши отношения испортились, ко мне обратился потерпевший от его действий. Он рассказал, что у него путем обмана был похищен автомобиль. Другая потерпевшая заявила, что Навруз заключил с ней фиктивный брак ради получения гражданства РФ. До своего задержания я оказывал им содействие», — заявил Мустафаев. Он также подчеркнул, что согласен на меру пресечения в виде домашнего ареста и в случае ее избрания рассчитывает на помощь своей матери.

16:41 По словам Видади, он не располагает иностранной валютой или значительными накоплениями, которые позволили бы ему скрыться от правоохранительных органов и суда. Мустафаев утверждает, что занимается аудиторской деятельностью и оказывает помощь гражданам, проходящим процедуру банкротства, однако официально не трудоустроен.

16:38 Адвокаты обвиняемого настаивают на избрании в отношении него более мягкой меры пресечения в виде подписки о невыезде.

16:38 Судья огласила приобщенные к материалам дела грамоты и благодарственные письма, ранее врученные Мустафаеву

16:31 В ходе заседания судья оглашает материалы дела. В них указано, что у сотрудников ОБОП имеется оперативная информация о наличии еще нескольких граждан, пострадавших от действий Видади. По данным правоохранителей, эти лица ожидают его задержания, после чего намерены обратиться в компетентные органы с соответствующими заявлениями.

16:23 При этом во время задержания Видади отказался давать показания. Но 2 декабря — на следующий день после задержания — допрос состоялся. На нем Видади рассказал о себе (дети, работа, учеба). Потом дал пояснения по предъявленному обвинению. 2 декабря прошла очная ставка между Мустафаевым и Садатовым.

16:22 Силовики изъяли у Видади Мустафаева Porsche Cayenne, который он якобы обманом забрал у потерпевшего. Предположительно, у Навруза Садатова.

16:22 Мустафаев в своей речи сказал, что с Наврузом Садатовым хотел реализовать проект на озере Шарташ. Но потом к Видади якобы обратились двое пострадавших от действий Навруза. Первого Навруз якобы кинул с машиной, а со второй хотел заключить фиктивный брак. «Я не бандит, готов сдать загранпаспорт. Следователь мог мне позвонить, я на все вопросы отвечаю», — попросил Мустафаев не отправлять его под домашний арест.

16:16 До задержания Мустафаева силовики проводили проверку 10 суток.

16:14 Кроме того, следователь уверяет, что Мустафаев проживал на похищенные деньги. Потерпевший — Навруз Садатов — оплачивал ему его расходы.

16:13 Мустафаев заявил силовикам, что является президентом фонда «Возрождение». Но следователь говорит, что фонд «Возрождение» сейчас проходит процедуру банкротства. Поэтому фонд не может приносить деньги Видади.

16:13 Следователь считает, что Мустафаев может угрожать свидетелям и может покинуть РФ, уничтожить улики и доказательства. У следствия есть сведения, что Видади может быть причастен к другим преступлениям. СК настаивает на заключении под стражу до 1 февраля 2026-го

16:12 Из материалов дела, которые зачитывает следователь: дело против Мустафаева было возбуждено 1 декабря в ГСУ ГУ МВД. Мустафаев якобы похитил у Навруза Садатова 16 млн рублей. 1 декабря задержан Мустафаев, в этот же день ему предъявили обвинение. Задержанному грозит до 9 лет, говорит следователь.

16:10 В сентябре в интервью URA.RU Мустафаев говорил, что у него большие планы на развитие азербайджанской диаспоры. «Политика будет направлена на интегрирование азербайджанцев в российское общество. В планах построить школу для беженцев, где дети будут обучаться русскому языку. Будем помогать убирать языковой барьер, прививать культуру и законы РФ. Также хотим создать бизнес-клуб на базе центра, куда зайдут молодые предприниматели. Им будут помогать юристы. Будем рассказывать, как вести легальный бизнес и работать с документами», — обещал он.

16:07 Соломин заявил, что Видади оговорили. Один из потерпевших сам якобы занимался мошенничеством, и решил подставить Мустафаева. «Он обратился в ОБОП, вот и появилось это дело. Это оговор», — сказал Соломин.

16:06 Защищает Мустафаева адвокат Николай Соломин.

16:02 Широкую известность Мустафаев получил после того, как стал публично критиковать Шахина Шыхлински — предыдущего лидера азербайджанцев в регионе. Он считал, что тот якобы не занимается воспитанием и интеграцией соотечественников, и связан с криминалом. Летом Шыхлински стал фигурантом уголовного дела. Его обвинили в покушении на убийство соотечественника прошлых лет. Кроме того, вместе с сыном Мутвалы его будут судить за применение насилия к сотруднику правоохранительных органов. По мнению следствия, они сбили спецназовца на Mercedes во время задержания.

16:01 Адвокат попросил разрешить допрос матери Видади. Сергей Бодров. И сейчас приобщает к материалам различные грамоты и награды.

16:01 Адвокат Мустафаева попросил закрыть процесс от СМИ. Обвинение, наоборот, настаивало, что нужно слушание провести в открытом формате.

16:00 Поддержать Мустафаева помимо девушки пришли друзья, а также председатель Комитета общественного контроля Сергей Сиов, который накануне заступался за товарища.

15:57 Мустафаев холост, но находится в отношениях. Также он рассказал суду, что у него есть дети.

15:56 Мустафаева завели в зал. Он заявил, что официально не трудоустроен, занимается финансовыми инвестициями.





15:55 Мустафаева задержали 1 декабря на выходе из фитнес-клуба возле башни «Исеть». Предварительно, показания против него мог дать его друг-азербайджанец. Он мог обвинить Видади в обмане с покупкой Porsche. Якобы Мустафаев забрал авто, а деньги не заплатил. Кроме того, в деле может быть второй эпизод. Возможно, он связан с махинациями с землей. Потерпевшему по этому эпизоду могли стать бывшие сотрудники ООО «Агропродукт». Друзья Мустафаева не верят, что в его причастность к преступлениям. Сам Видади тоже отрицает вину.

Подруга задержанного Фото: Размик Закарян, URA.RU



