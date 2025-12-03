Эксперты рассказали, что ждет российскую экономику в 2026 году

2026 год может стать одним из наиболее привлекательных для инвесторов за последнее время Фото: Роман Наумов © URA.RU

Российская экономика после двух сильных лет роста переходит к фазе плавного охлаждения, и в 2026 году темпы увеличения ВВП могут составить 1,2% в год в базовом сценарии и 2,5% — в позитивном. Об этом на втором дне инвестиционного форума ВТБ «РОССИЯ ЗОВЕТ!» рассказали аналитики «ВТБ Мои Инвестиции». Эксперты также прогнозируют ключевую ставку на конец 2026 года на уровне 13%.

«Мы находимся в цикле снижения ключевой ставки, который, по нашей оценке, продолжится в следующем году. Это, как правило, позитивно для роста стоимости финансовых активов. Сейчас можно зафиксировать высокие доходности по облигациям и сформировать диверсифицированный портфель с прицелом на 2026 год», — рассказал инвестиционный стратег «ВТБ Мои Инвестиции» Алексей Корнилов.

Как отмечают эксперты, в 2026 году продолжится фаза снижения ключевой ставки, долговые инструменты предлагают премию к депозитам, а акции сохраняют высокий потенциал роста. Благодаря этому период может стать одним из наиболее привлекательных для инвесторов за последние годы.

Продолжение после рекламы

При этом в условиях снижения ключевой ставки главным интересом для инвесторов станут долговые инструменты. Так, именно длинные ОФЗ могут обеспечить полную доходность на уровне 22-25%, а корпоративные облигации надежного качества сохраняют премию к депозитам: доходности выпусков рейтинговой группы АА достигают 17-18% годовых. В свою очередь валютные облигации остаются ключевым инструментом диверсификации при доходности 7-8%.