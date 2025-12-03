Экс-полицейский из Невьянска получил срок за «крышевание» золотодобытчиков

Полицейского, крышевавшего добытчиков золота, посадили на пять лет (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Бывшего начальника отделения экономической безопасности и противодействия коррупции МО МВД России «Невьянское» Алексея Храмкова суд приговорил к пяти годам колонии строгого режима за получение крупной взятки. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

«В ходе рассмотрения в суде уголовного дела установлено, что 5 мая 2025 года Храмков и старший оперуполномоченный отделения экономической безопасности и противодействия коррупции МО МВД „Невьянское“, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, являясь должностными лицами, получили взятку от мужчины, занимавшегося на территории Невьянского и Кировградского районов незаконной добычей драгоценного металла. Данный мужчина поместил 250 тыс. рублей в бардачок автомобиля, принадлежащего старшему оперуполномоченному отделения», — пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

По данным надзорного ведомства, деньги предназначались за общее покровительство и попустительство по службе. Полицейские, как утверждает сторона обвинения, гарантировали взяткодателю отсутствие проверок и необнаружение незаконной добычи драгоценных металлов на подконтрольной территории. Сразу после того как сотрудники попытались забрать деньги из машины, их задержали оперативные службы.

В прокуратуре подчеркнули, что Храмков действовал не один. Вторым фигурантом дела проходит старший оперуполномоченный его же подразделения, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство. Экс-начальник отделения вину в получении взятки признал полностью, что суд учел при назначении наказания.

Суд назначил Храмкову пять лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, он обязан выплатить штраф в размере 1 млн рублей, что соответствует четырехкратной сумме полученной взятки.

Осужденный лишен специального звания «майор полиции» и на пять лет отстранен от возможности занимать должности на государственной службе в правоохранительных органах, связанные с властными, организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями.