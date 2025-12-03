Свердловчанин забил до смерти друга и вывез тело на болотоходе

Свердловчанина отправили в колонию за убийство (архивное фото) Фото: Размик Закарян © URA.RU

В Артемовском 62-летнего местного жителя Виктора Чиркова признали виновным в убийстве знакомого и приговорили к 9 годам 6 месяцам колонии строгого режима. Приговор вынесен на основании вердикта присяжных заседателей, сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

По данным надзорного ведомства, конфликт между мужчинами копился долго и перерос в открытую ссору летом 2024 года возле гаража на улице Куйбышева. «Мужчина, действуя на почве личных неприязненных отношений, нанес потерпевшему не менее 13 ударов по голове тупым твердым предметом, после чего вывез его на вездеходе-болотоходе на безлюдный болотистый участок лесного массива и оставил там без помощи», — заявили в ведомстве.

Следствие и суд установили, что события произошли 13 июня 2024 года в период с 13:00 до 16:26 у гаража возле дома № 2 «а» по улице Куйбышева в Артемовском. После ударов по голове Чирков продолжил избиение руками, нанося удары по лицу, конечностям и спине. Эксперты зафиксировали у потерпевшего тяжелую открытую черепно-мозговую травму с множественными переломами костей черепа. Уже в бессознательном состоянии мужчину погрузили в багажник болотохода, вывезли в труднодоступный лесной район, уложили на землю и прикрыли травой. Смерть наступила в тот же день на месте, куда его доставил осужденный.

В суде Чирков вину в умышленном причинении смерти не признал. Он утверждал, что действовал в состоянии необходимой обороны. Однако коллегия присяжных заседателей единогласно признала его виновным в убийстве и указала в вердикте, что подсудимый заслуживает снисхождения.