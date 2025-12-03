В ЯНАО поменяли главного молодогвардейца

В ЯНАО сменилось руководство регионального отделения «Молодой Гвардии Единой России» (МГЕР). Молодежную организацию в округе возглавил депутат окружного заксобрания Тимур Сулейменов. Об этом в личном telegram-канале сообщила глава ямальского исполкома «Единой России» Анастасия Казанцева.

«В окружном Штабе общественной поддержки „Единой России“ состоялась Х юбилейная конференция ямальского отделения МГЕР. Ключевым решением мероприятия стало избрание руководителя ямальских молодогвардейцев. Путем тайного голосования им стал Тимур Сулейменов», — сообщила Анастасия Казанцева.

Тимуру Сулейменову 24 года. Он также возглавляет ямальскую ячейку «Движения Первых». Ранее МГЕР ЯНАО возглалял депутат гордумы Салехарда Олег Шинкарев — его полномочия на этом посту истекли.