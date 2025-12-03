«Кототерапия» и помощь детям КМНС: на Ямале НКО представили свои проекты на получение грантов

В заявках лидируют проекты по патриотическому воспитанию Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Свыше 120 заявок подано на конкурс грантов губернатора ЯНАО для некоммерческих организаций. Об этом рассказали в пресс-службе правительства Ямало-Ненецкого автономного округа.

«На реализацию своих идей победители смогут получить до трех миллионов рублей», — отметили на портале окружного правительства. Наибольшее число заявок поступило от НКО Приуральского района — 23 проекта. Из Ноябрьска подано 12 инициатив, из Салехарда — 11. НКО Нового Уренгоя и Губкинского направили по девять проектов.

Из 14 тематических направлений конкурса пока лидируют проекты в сфере патриотического воспитания и сохранения исторической памяти — 21 заявка. По 13 проектов подано в области образования и просвещения, а также развития физической культуры и спорта. Еще десять инициатив связаны с социальной защитой и поддержкой граждан. Отмечается рост числа проектов в поддержку семьи, по защите окружающей среды и животных, а также по сохранению единого культурного пространства.

Среди заявок есть проекты, адресованные коренным малочисленным народам Севера. Так, в Ямальском районе предлагают создать цикл видеолекций и текстовых материалов на ненецком языке для «Школы приемных родителей». Это позволит кочевым семьям из тундры дистанционно проходить обучение и увеличит шансы детей-сирот остаться в привычной культурной среде.

Проект из Лабытнанги нацелен на популяризацию рабочих профессий. Его авторы планируют проводить для школьников 7–9 классов теоретические и практические занятия по сварочному делу, в том числе с использованием современного лазерного оборудования. Завершить курс предполагается творческим конкурсом сварочных изделий.

В Губкинском НКО предлагают создать на базе местного приюта пространство для «кототерапии» — реабилитации через общение с животными. Организация уютной зоны для сеансов, по замыслу авторов, поможет снизить уровень стресса у взрослых и детей, в том числе с особенностями развития, а животным — быстрее находить новых хозяев.