Власти ЯНАО отчитались о готовности энергетиков к холодам 2025 года

На Ямале были отремонтированы и построены водоочистные сооружения и инженерные сети Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Власти Ямало-Ненецкого автономного округа отчитались готовности региона к работе в предстоящие холода 2025-2026 года. О ремонтах на водоочистных сооружениях, котельных и электростанций в ходе прямой трансляции рассказал заместитель губернатора Ямала Сергей Карсев.

Обеспечение региона топливом

В 2025 году в ЯНАО выполнены работы по замене 26 дизель-генераторов в отдаленных населенных пунктах округа. Для них это особенно актуально, так как часть местных жителей отапливает дома с помощью индивидуальных котлов, а для них необходим постоянный источник электроэнергии. Новое оборудование было установлено в селах Сюнай-Сале, Салемал, Нори, Шурышкары, и других.

Обеспечение региона теплом

Сергей Карсев подчеркнул, что за прошлый летний сезон на Ямале было отремонтировано 108 километров инженерных сетей. Среди них 34 тепловых и 27 водопроводных. В рамках подготовки к зиме еще в 2024 году регион задействовал 58 электростанций и более двух тысяч трансформаторных подстанций.

Продолжение после рекламы

А для оперативного реагирования на нештатные ситуации, связанные с отключением тепла и электричества в ЯНАО в режиме готовности находятся 124 аварийно-выездные бригады, общей численностью более 500 человек и 130 единиц техники.

Новые системы водоочистки были введены в эксплуатацию в Лабытнангах Фото: Вадим Ахметов © URA.RU





Обеспечение региона водой

В прошлом году в городе Лабытнанги были введены в эксплуатацию новые водоочистные сооружения. До 2024 года это был последний город округа без систем очистки воды. А модернизация таких объектов была завершена в Надыме. Также в селе Яр-Сале продолжается строительство нового объекта водоочистки. Его возводят более 10 лет. В текущем году начато проектирование водозаборных и водоочистных сооружений в селе Мужи.

Обеспечение региона электричеством

Новая электростанция введена в эксплуатацию в этом году в селе Гыда. Аналогичный объект будет построен в будущем в селе Аксарка