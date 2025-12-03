Свердловским фермерам предложили премию за надои

Свердловская область находится в десятке по производству молока Фото: Илья Московец © URA.RU

На заседании комитета по аграрной политике свердловского заксобрания было озвучено предложение изменить систему субсидирования молочных ферм для достижения амбициозной цели — увеличения производства молока до 1 миллиона тонн в год. Депутат Григорий Бачериков предложил перенять опыт соседних регионов, в частности, Удмуртии, где выплаты стимулируют сверхплановое производство.

«Губернатор поручил увеличить производство молока до 1 миллиона тонн в год. Это возможно, если изучить опыт соседних регионов, например Удмуртии. Они выделяют производителям, которые производят больше молока, чем предписано планом, дополнительное финансирование. Сейчас в нашем регионе у всех субсидия одинаковая, вне зависимости от количества производства. Необходимо, чтобы каждая тонна оплачивалась», — цитирует Бачерикова корреспондент URA.RU, присутствовавший на комитете.