В Свердловскую область придут 20-градусные морозы
Свердловчанам стоит готовиться к холодам
Фото: Размик Закарян © URA.RU
Настоящие зимние морозы придут в Свердловскую область на следующей неделе. Об этом сообщает Уральский гидрометцентр.
«В начале новой недели центр антициклона окажется на территории Свердловской области, ослабление ветра и прояснения в облачности усилят выхолаживание, температура понизится до -17, -23 градусов в ночные часы», — пишут синоптики. Также ожидается снег.
Ранее синоптики Гисметео прогнозировали, что начало декабря в Свердловской области пройдет при околонулевых температурах, а заметное похолодание начнется во второй и третьей декаде месяца.
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!