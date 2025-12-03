В Свердловскую область придут 20-градусные морозы

Свердловчанам стоит готовиться к холодам Фото: Размик Закарян © URA.RU

Настоящие зимние морозы придут в Свердловскую область на следующей неделе. Об этом сообщает Уральский гидрометцентр.

«В начале новой недели центр антициклона окажется на территории Свердловской области, ослабление ветра и прояснения в облачности усилят выхолаживание, температура понизится до -17, -23 градусов в ночные часы», — пишут синоптики. Также ожидается снег.