Врачи спасли свердловчанку на диализе от адской боли

Нейрохирурги Городской больницы №1 Нижнего Тагила (Свердловская область) впервые провели сложное удаление межпозвонковой грыжи у пациентки, постоянно находящейся на программном гемодиализе. Плановое вмешательство прошло в стационаре больницы, при этом врачи сумели сохранить без нарушений жизненно важный график диализных процедур.

В больнице пояснили, что высокий риск осложнений при нарушении режима заместительной почечной терапии требовал особой подготовки команды. «Для нашей клиники это первая операция на позвоночнике у пациентки, которая много лет получает гемодиализ. Мы заранее согласовали все этапы: выбрали день между сеансами, подготовили оборудование и дежурные бригады нейрохирургов и нефрологов. Вмешательство прошло без осложнений, пациентка быстро пришла в сознание и смогла продолжить жизненно необходимый диализ», — сообщили в пресс-службе Городской больницы №1 Нижнего Тагила.

По данным медиков, жительница Нижнего Тагила длительное время жаловалась на боли в пояснице и ограничение подвижности из ‑за межпозвонковой грыжи. Консервативное лечение не приносило устойчивого эффекта. После обследования консилиум специалистов решил, что без хирургии сохранить качество жизни будет невозможно. Оперирующая бригада рассчитывала продолжительность вмешательства с учетом состояния почек, объема кровопотери и предстоящего сеанса гемодиализа.

