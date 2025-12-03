Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Происшествия

ДТП

СК намерен добиться ареста пьяного водителя, угробившего девочку под Первоуральском

В Первоуральске будут судить водителя, который насмерть сбил 14-летнюю
03 декабря 2025 в 12:15
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Авария произошла утром 1 декабря

Авария произошла утром 1 декабря

Фото: предоставлено ГАИ по Свердловской области

Следователи настаивают на аресте жителя поселка Новоуткинск (Свердловская область) Александра Лобунского, который обвиняется в смертельной аварии (ст. 264 УК РФ), унесшей жизнь 14-летней школьницы. Об этом URA.RU сообщили в Первоуральском городском суде, где пройдет слушание по избранию меры пресечения.

Авария произошла утром 1 декабря на пересечении улиц Чкалова и Карла Маркса. По предварительным данным, девочка шла по пешеходному переходу к остановке, но угодила под колеса автомобиля. В ГАИ говорили, что Александр якобы отвлекся на разговор с пассажиром. Мужчина, по данным ведомства, был пьян, а у его водительских прав истек срок.

Трагедия потрясла жителей поселка. Они организовали сбор средств для семьи. Не остался в стороне и мэр Первоуральска Игорь Кабец. Он пообещал, что для родителей девочки будет организована психологическая и консультационная помощь.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал