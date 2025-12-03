СК намерен добиться ареста пьяного водителя, угробившего девочку под Первоуральском
Авария произошла утром 1 декабря
Фото: предоставлено ГАИ по Свердловской области
Следователи настаивают на аресте жителя поселка Новоуткинск (Свердловская область) Александра Лобунского, который обвиняется в смертельной аварии (ст. 264 УК РФ), унесшей жизнь 14-летней школьницы. Об этом URA.RU сообщили в Первоуральском городском суде, где пройдет слушание по избранию меры пресечения.
Авария произошла утром 1 декабря на пересечении улиц Чкалова и Карла Маркса. По предварительным данным, девочка шла по пешеходному переходу к остановке, но угодила под колеса автомобиля. В ГАИ говорили, что Александр якобы отвлекся на разговор с пассажиром. Мужчина, по данным ведомства, был пьян, а у его водительских прав истек срок.
Трагедия потрясла жителей поселка. Они организовали сбор средств для семьи. Не остался в стороне и мэр Первоуральска Игорь Кабец. Он пообещал, что для родителей девочки будет организована психологическая и консультационная помощь.
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!