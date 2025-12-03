СК намерен добиться ареста пьяного водителя, угробившего девочку под Первоуральском

Авария произошла утром 1 декабря Фото: предоставлено ГАИ по Свердловской области

Следователи настаивают на аресте жителя поселка Новоуткинск (Свердловская область) Александра Лобунского, который обвиняется в смертельной аварии (ст. 264 УК РФ), унесшей жизнь 14-летней школьницы. Об этом URA.RU сообщили в Первоуральском городском суде, где пройдет слушание по избранию меры пресечения.

Авария произошла утром 1 декабря на пересечении улиц Чкалова и Карла Маркса. По предварительным данным, девочка шла по пешеходному переходу к остановке, но угодила под колеса автомобиля. В ГАИ говорили, что Александр якобы отвлекся на разговор с пассажиром. Мужчина, по данным ведомства, был пьян, а у его водительских прав истек срок.