Мэра Екатеринбурга начнут выбирать по «губернаторской схеме»

Депутаты гордумы изменили порядок избрания мэра Екатеринбурга
03 декабря 2025 в 12:26
Комиссия думы поддержала изменение порядка избрания мэра

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Отныне мэра Екатеринбурга депутаты будут выбирать из числа кандидатов, представленных губернатором (ранее их отбирала конкурсная комиссия). Изменение в городской устав одобрила комиссия Екатеринбургской городской думы по местному самоуправлению, культурной и информационной политике и связям с общественностью.

«Теперь главу города парламентарии будут выбирать из числа кандидатов, представленных губернатором Свердловской области. Срок полномочий избранных глав администрации Екатеринбурга останется неизменным — пять лет», — сообщает пресс-служба гордумы.

Для предварительного рассмотрения кандидатур уже создана специальная комиссия. В нее вошли семь человек, в том числе председатель гордумы Анна Гурарий.

Ранее губернатор Свердловской области Денис Паслер создал областную комиссию по отбору кандидатов в мэры Екатеринбурга, прием документов проходит с 10 ноября по 10 декабря. Полномочия действующего главы города Алексея Орлова истекают 9 февраля, и по новым правилам губернатору должны предложить кандидатов общественная палата, парламентские партии и муниципальные объединения, после чего он внесет в думу не менее двух фамилий.

