Мэра Екатеринбурга начнут выбирать по «губернаторской схеме»

Комиссия думы поддержала изменение порядка избрания мэра Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Отныне мэра Екатеринбурга депутаты будут выбирать из числа кандидатов, представленных губернатором (ранее их отбирала конкурсная комиссия). Изменение в городской устав одобрила комиссия Екатеринбургской городской думы по местному самоуправлению, культурной и информационной политике и связям с общественностью.

«Теперь главу города парламентарии будут выбирать из числа кандидатов, представленных губернатором Свердловской области. Срок полномочий избранных глав администрации Екатеринбурга останется неизменным — пять лет», — сообщает пресс-служба гордумы.

Для предварительного рассмотрения кандидатур уже создана специальная комиссия. В нее вошли семь человек, в том числе председатель гордумы Анна Гурарий.

Продолжение после рекламы