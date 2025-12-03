Мэра Екатеринбурга начнут выбирать по «губернаторской схеме»
Комиссия думы поддержала изменение порядка избрания мэра
Отныне мэра Екатеринбурга депутаты будут выбирать из числа кандидатов, представленных губернатором (ранее их отбирала конкурсная комиссия). Изменение в городской устав одобрила комиссия Екатеринбургской городской думы по местному самоуправлению, культурной и информационной политике и связям с общественностью.
«Теперь главу города парламентарии будут выбирать из числа кандидатов, представленных губернатором Свердловской области. Срок полномочий избранных глав администрации Екатеринбурга останется неизменным — пять лет», — сообщает пресс-служба гордумы.
Для предварительного рассмотрения кандидатур уже создана специальная комиссия. В нее вошли семь человек, в том числе председатель гордумы Анна Гурарий.
Ранее губернатор Свердловской области Денис Паслер создал областную комиссию по отбору кандидатов в мэры Екатеринбурга, прием документов проходит с 10 ноября по 10 декабря. Полномочия действующего главы города Алексея Орлова истекают 9 февраля, и по новым правилам губернатору должны предложить кандидатов общественная палата, парламентские партии и муниципальные объединения, после чего он внесет в думу не менее двух фамилий.
