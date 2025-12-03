Челябинск дождался снега. Фото, видео
Долгожданный снегопад укрывает Челябинск
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
В Челябинске 3 декабря пошел долгожданный снег. Горожане радуются крупным белым хлопьям снежинок, укрывающих деревья, крыши и дороги.
«Наконец-то снег, такой белый, пушистый! Дождались!» — делятся впечатлениями местные жители в городских чатах.
Синоптики предупреждали, что из-за аномально теплой погоды снег в регионе не ляжет до начала декабря. К концу недели метеорологи прогнозируют похолодание и усиление осадков, поэтому вероятно, что снежный покров может установиться уже в ближайшие дни.
Снег в Челябинске очень ждали
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!