Природа

Погода

Челябинск дождался снега. Фото, видео

03 декабря 2025 в 13:49
Долгожданный снегопад укрывает Челябинск

Долгожданный снегопад укрывает Челябинск

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске 3 декабря пошел долгожданный снег. Горожане радуются крупным белым хлопьям снежинок, укрывающих деревья, крыши и дороги.

«Наконец-то снег, такой белый, пушистый! Дождались!» — делятся впечатлениями местные жители в городских чатах.

Синоптики предупреждали, что из-за аномально теплой погоды снег в регионе не ляжет до начала декабря. К концу недели метеорологи прогнозируют похолодание и усиление осадков, поэтому вероятно, что снежный покров может установиться уже в ближайшие дни.

1/2

Снег в Челябинске очень ждали

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU



