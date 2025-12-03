Синоптики предупреждали, что из-за аномально теплой погоды снег в регионе не ляжет до начала декабря. К концу недели метеорологи прогнозируют похолодание и усиление осадков, поэтому вероятно, что снежный покров может установиться уже в ближайшие дни.