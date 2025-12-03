Какие темы больше всего волновали челябинцев на прямой линии губернатора Текслера

Прямая линия прошла накануне Фото: Пресс-служба правительства Челябинской области

Вопросы о жилищно-коммунальном хозяйстве (ЖКХ), дорогах и благоустройстве возглавили топ-10 самых популярных тем, по которым жители обращались на прямую линию губернатора Челябинской области Алексея Текслера. Об этом URA.RU сообщили в правительстве региона.

«Топ-10 тем, по которым жители Челябинской области обращались на прямую линию с Алексеем Текслером в 2025 году. Вопросы ЖКХ — 21,4%, вопросы дорожного хозяйства — 16,4%, вопросы благоустройства — 11,7%», — сообщили URA.RU в пресс-службе правительства региона.

На четвертом и пятом местах оказались вопросы здравоохранения (9,9%) и социального обслуживания и защиты (8,9%), соответственно. Далее идут темы транспорта (6,5%), образования (3,0%), экологии, СВО ( оба по 2,2%) и строительства (2,1%).

