«Грабили и похищали»: челябинский суд рассмотрит дело вооруженной банды

Челябинский облсуд рассмотрит уголовное дело в отношении пятерых участников местной ОПГ, специализирующейся на бандитизме, вымогательстве и похищении людей. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. Разработкой банды занимались оперативные сотрудники ОБОП УУР ГУ МВД России по Челябинской области и ГУУР МВД России, которыми при содействии регионального УФСБ и управления Росгвардии осуществлялось оперативное сопровождение по уголовному делу.

«Прокуратура Челябинской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении пяти местных жителей возрастом 22-24 лет. Уголовное дело направлено в Челябинский областной суд для рассмотрения по существу», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона.

Как отметили в пресс-службе СКР по региону, в зависимости от роли и степени участия каждого они обвиняются в совершении 16 преступлений. А именно: по ч.ч. 1, 2 ст. 209 УК РФ (создание устойчивой вооруженной группы (банды) в целях нападения на граждан и участии в ней), п.п. «а», «з» ч. 2, п. «а» ч. 3 ст. 126 УК РФ (похищение двух человек), ч.2 ст. 213 УК РФ (хулиганство), п. «а» ч. 3, ч. 4 ст. 162 УК РФ (совершение разбойного нападения, ч. 3 ст. 223 УК РФ (незаконное изготовление оружия), ч. 4 ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка, ношение и огнестрельного оружия), ч. 4 ст. 327 (использование заведомо поддельного удостоверения), п.п «а», «в», «г» ч. 2, п.п. «а», «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ (вымогательство).

«Следствием установлено, что с 19 апреля 2023 года по 21 августа 2024 года 23-летним местным жителем с привлечением брата и трех знакомых создана устойчивая вооруженная группа в целях нападения на граждан. В апреле 2023 года и июне 2024 года обвиняемыми совершено похищение двух местных жителей, которые, по их мнению, получали доходы от работы с цифровой валютой и незаконного оборота наркотических средств. Кроме того, в период с апреля 2023 года по август 2024 года участники группы под видом сотрудников правоохранительных органов совершили серию преступлений против собственности, выбирая жертв среди лиц, употребляющих наркотики и склонных к преступлениям в этой сфере. Также в мае 2024 года соучастники напали на выходящего из банка мужчину, нанеся множественные удары руками и ногами по голове и телу и похитив у него 600 тысяч рублей», — сообщили в ведомстве.