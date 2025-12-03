Логотип РИА URA.RU
Общество

Впервые в России на челябинскую трассу М-5 вышла беспилотная дорожная техника

03 декабря 2025 в 13:01
Беспилотные бульдозеры протестировали на трассе в Челябинской области (архивное фото)

Фото: Илья Московец © URA.RU

В Челябинской области на трассу М-5 «Урал» впервые в России вышли беспилотные экскаватор, самосвал и бульдозер. Об этом сообщила пресс-служба ФКУ Упрдор «Южный Урал». 

«Мы проводим эти испытания, чтобы в дальнейшем сформировать те направления, где применение данной техники будет полезно. На наших дорогах работают профессионалы, но использование „беспилотников“ в некоторых моментах позволяет исключить человеческий фактор и работать круглосуточно, круглогодично и не зависеть от погодных условий», — рассказал и.о. начальника Упрдор «Южный Урал» Антон Антонов. Его слова цитирует пресс-служба ведомства в telegram-канале. 

Испытания прошли на участке реконструкции федеральной трассы М-5 «Урал» в обход города Сим в Челябинской области. В пилотном режиме протестированы полностью беспилотные экскаватор, самосвал и бульдозер. Экскаватор и самосвал могут работать автономно по заданной программе. Бульдозером оператор управляет удаленно через VR-очки. 

В Челябинской области на трассе М-5 «Урал» около Сима проводится реконструкция дороги, включающая в себя строительство моста-эстакады через реку. Общая протяженность дороги, на которой ведутся работы, составляет 44 километра. Из них 25 километров планируется реконструировать вдоль существующей трассы, а остальные 19 километров — построить заново. Основная задача реконструкции — увеличить проходимость участка и разрешенную скорость движения. Движение в обход Сима планируется открыть в ноябре 2026 года. 

