Впервые в России на челябинскую трассу М-5 вышла беспилотная дорожная техника

Беспилотные бульдозеры протестировали на трассе в Челябинской области (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU

В Челябинской области на трассу М-5 «Урал» впервые в России вышли беспилотные экскаватор, самосвал и бульдозер. Об этом сообщила пресс-служба ФКУ Упрдор «Южный Урал».

«Мы проводим эти испытания, чтобы в дальнейшем сформировать те направления, где применение данной техники будет полезно. На наших дорогах работают профессионалы, но использование „беспилотников“ в некоторых моментах позволяет исключить человеческий фактор и работать круглосуточно, круглогодично и не зависеть от погодных условий», — рассказал и.о. начальника Упрдор «Южный Урал» Антон Антонов. Его слова цитирует пресс-служба ведомства в telegram-канале.

Испытания прошли на участке реконструкции федеральной трассы М-5 «Урал» в обход города Сим в Челябинской области. В пилотном режиме протестированы полностью беспилотные экскаватор, самосвал и бульдозер. Экскаватор и самосвал могут работать автономно по заданной программе. Бульдозером оператор управляет удаленно через VR-очки.

Продолжение после рекламы