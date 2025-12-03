У скандально известной в Челябинске УК «Укико» забирают лицензию

Дело рассматривается в Арбитражном суде Челябинска Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Госжилинспекция Челябинской области обратилась в Арбитражный суд региона с заявлением об аннулировании лицензии управляющей компании (УК) «Укико». Об этом сообщила пресс-служба суда. УК обслуживала в Челябинске более сотни домов, но ее работа была признана неудовлетворительной.

«В Арбитражном суде Челябинской области рассматривается дело по заявлению Главного управления „Государственная жилищная инспекция Челябинской области“ к ООО „УКИКО“ об аннулировании лицензии на осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами в Челябинской области», — говорится в сообщении пресс-службы суда. Также принято решение о привлечении к делу прокуратуры региона.

УК «Укико» обслуживала в Челябинске более сотни домов, но ее работа была признана неудовлетворительной. Претензии жителей широко освещались в СМИ. Пока порядка 380 домов передали во временное обслуживание УК «Челябинск».

«Укико» ранее исключили из реестра лицензий на управление всеми имеющимися у нее в Челябинской области многоквартирными домами после многочисленных жалоб и нарушений. Должностные лица были привлечены к административной ответственности.